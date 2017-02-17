Сергей Гапликов: «Мы обязаны быть сильнее, эффективнее, успешнее»

16 февраля глава Коми Сергей Гапликов выступил перед Госсоветом РК с отчетом о результатах деятельности правительства республики за 2016 год и основных направлениях работы на 2017 год и среднесрочную перспективу. «Республика» публикует ключевые выдержки из доклада руководителя региона. Сегодняшний доклад – это коллективное осмысление итогов нашей работы. Важно, чтобы мы сами и жители республики увидели и почувствовали, чем мы жили в 2016 году, что удалось, а какие вопросы решить пока не получилось.

Здравоохранение

В 2016 году выполнены все социальные обязательства перед жителями республики. Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную сферу составили 52 миллиарда рублей, или 72 процента расходной части.

Почти половина этих расходов была направлена на здравоохранение. Общий объем финансирования отрасли увеличен и составит в 2017 году 21 миллиард 600 миллионов рублей.

Важнейший вопрос – оперативность и качество медицинской помощи. За счет средств федерального и республиканского бюджетов приобретено 26 машин скорой помощи. В 2017 году планируем приобрести еще 8 автомобилей. В полтора раза возросли объемы высокотехнологичной медпомощи. Расширен перечень видов медицинских услуг: внедрено более 30 уникальных технологий диагностики и лечения, свыше 4 000 человек получили самую современную медпомощь, не выезжая за пределы республики.

За несколько лет успешной реализации программы «Земский доктор» в медучреждения пришли работать 196 врачей, причем только в 2016 году – 45 молодых специалистов. В сельских ФАПах приступили к работе 45 фельдшеров.

Уже в этом году в республике заработает программа развития санитарной авиации. Ее бюджет на 2017-2019 годы составляет около 600 миллионов рублей, в этом году республика получит 153 миллиона, что позволит сделать более 300 дополнительных экстренных вылетов, построить новую вертолетную площадку на территории ухтинской городской больницы №1.

В 2017 году начнется строительство радиологического корпуса республиканского онкодиспансера. Начата разработка проектно-сметной документации по строительству лечебного корпуса Усть-Цилемской больницы.

Образование

Бюджет отрасли – более 24 миллиардов рублей. Важнейший результат 2016 года: ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Сегодня нам предстоит решить большую задачу по устройству в детские сады детей от полутора до трех лет, а их около двух тысяч. Для этого уже в 2016 году в детских садах введено 400 новых мест. В 2017 году мы планируем завершить строительство трех детских садов на 245 мест, а также вернуть в систему дошкольного образования два здания по 220 мест каждое.

В 2016 году в республике начата реализация региональной программы по созданию новых школьных мест. Открыта начальная школа-детский сад на 50 мест в селе Вомын Корткеросского района и средняя школа на 400 мест в селе Летка Прилузского района.

В 2017 году на программу по созданию новых мест в школах будет направлено более 1 миллиарда рублей с учетом того, что республика получит федеральную субсидию в размере 440 миллионов рублей.

За счет этих средств будет завершено строительство школы на 1200 мест в Сыктывкаре и начато строительство школ на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района и на 250 мест – в селе Усть-Кулом. В Выльгорте на базе неиспользуемого здания агропромышленного техникума будет открыта начальная школа на 160 мест.

Соцподдержка

В соответствии с велением времени наша задача – перейти к критериям адресности и нуждаемости во всех мерах социальной поддержки.

Эффективное расходование средств, выделенных на государственные социальные обязательства – а это в 2016 году почти 9 миллиардов рублей, – было и остается важнейшей задачей правительства республики.

С 2017 года возмещаются расходы на проезд к месту обследования и лечения онкологическим больным из труднодоступных районов. До 2018 года продлен срок действия регионального семейного капитала.

351 человек из категории детей-сирот обеспечен жильем в прошлом году, объемы бюджетных ассигнований были увеличены по сравнению с 2015 годом почти в два раза и составили 433 миллиона рублей.

Физкультура и спорт

Открыт плавательный бассейн в Сыктывкаре и ледовый каток в Эжвинском районе, обустроены десятки спортплощадок и тренажерных комплексов. Планируется реконструкция республиканского лыжного стадиона имени Раисы Сметаниной и конькобежного в Сыктывкаре, а также строительство новых объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Воркуте и Троицко-Печорске, лыжной базы в Сыктывкаре, спортивного комплекса на запасном поле республиканского стадиона.

В республику вернулся большой спорт. Мы достойно провели в минувшем году III Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, бои по смешанным единоборствам «M1 Global». С начала 2017 года республика приняла три крупных состязания: Суперкубок России по хоккею с мячом, первенство России по баскетболу среди девушек, первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров, где команда России стала чемпионом мира. В марте в Сыктывкаре пройдет первый этап Кубка России по плаванию. У сыктывкарского «Строителя» появился сильный тренер, команда вновь заразилась духом победы, ее поддерживают постоянные спонсоры, а главное – сами хоккеисты вновь чувствуют поддержку болельщиков.

Культура

В 2016 году объем финансирования отрасли культуры составил более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Отремонтировано 10 учреждений культуры, в том числе в рамках социального партнерства. Например, при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Коми» в Сосногорске после пятилетнего перерыва открылся реконструированный Дом культуры «Горизонт». В Ухте в рамках сотрудничества с обществом «Газпром трансгаз Ухта» отремонтирован городской дворец культуры. В планах 2017 года – ремонт учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. Из крупных объектов отмечу завершение строительства культурно-досугового центра в селе Кослан.

В рамках подготовки к 100-летию республики одной из важных задач является реконструкция Государственного театра оперы и балета. В 2017 году в республиканском бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации.

Доходы населения

В прошлом году основными задачами правительства были повышение уровня заработной платы, в том числе в бюджетной сфере, и недопущение ситуаций с ее невыплатой. Существенно снизилось число организаций, имеющих долги по зарплате. Средняя зарплата выросла почти на 7 процентов и достигла 43 тысяч рублей.

Впервые для повышения уровня оплаты труда введен дифференцированный подход к минимальной заработной плате для южной и северной природно-климатических зон республики. С 1 января 2017 года ее размер составляет 8 100 рублей по южной и 9 300 – по северной природно-климатическим зонам. Для сравнения, минимальный размер оплаты труда в стране – 7 500 рублей.

С 1 июля 2017 года МРОТ будет увеличен до 8 700 и 10 000 рублей соответственно.

Существенно снизились темпы инфляции: 4,8 против 13,2 процента в 2015 году. Это один из самых низких показателей среди регионов СЗФО. Индекс потребительских цен в республике – самый низкий за последние 15 лет.

Жилье и ЖКХ

К 1 января 2017 года расселено по программе переселения из ветхого и аварийного жилья более 110 тысяч квадратных метров. Для сравнения, на 1 января 2015 года этот показатель составлял 8,7 тысячи квадратных метров, на 1 января 2016 года – 41,6. Сделан серьезный прорыв. Тем не менее о решении всех задач в части переселения говорить пока рано. Ведется большая претензионная работа, возвращается имущество, недобросовестные застройщики привлекаются к ответственности. Общие усилия должны привести к завершению программы в установленные сроки – до 1 сентября 2017 года.

Всего же в прошлом году было введено более 230 тысяч квадратных метров жилья, что на 11 процентов больше, чем в 2015 году. Общий объем господдержки на улучшение жилищных условий составил почти 1 миллиард рублей, мерами поддержки воспользовались более 700 семей.

В сфере ЖКХ построено, капитально отремонтировано и реконструировано 68 котельных в городах и районах. Среди них такие сложные и проблемные объекты, как Воркутинская ТЭЦ-2, котельные в поселках Елецкий в Воркуте и Зеленоборск в Печорском районе. Большой объем работ был выполнен в Сыктывдинском районе.

Новые подходы в региональной политике

Правительству республики в 2017 году необходимо работать над снижением долговой нагрузки, повышением доходов бюджета и привлечением инвестиций.

По Республике Коми кризис ударил больнее, чем по многим российским регионам, так как пока основной источник пополнения нашего бюджета – это добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, это 45 процентов от всей доходной части. Конечно же, нам предстоит в ближайшей перспективе менять структуру экономики. Но за короткое время, тем более в условиях продолжающейся нелепой западной экономической конфронтации, осуществить кардинальные перемены в этой сфере – задача архисложная. Мы движемся поэтапно, открываем новые производства, привлекаем инвестиции, делаем ставку на те отрасли, которые позволяют обеспечить экономический рост.

Да, есть задачи, которые пока не удалось решить. По итогам 2016 года зафиксировано снижение по таким показателям, как валовой региональный продукт – он уменьшился на 4 процента по сравнению с 2015 годом и составил 502 миллиарда рублей, индекс промышленного производства составил 95,8 процента по сравнению с уровнем 2015 года. Для изменения ситуации необходимо усилить работу по привлечению инвестиций и формированию благоприятного инвестклимата, особенно с учетом наличия неценовой зоны рынка электро-энергии.

Инвестиции

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил более 186 миллиардов рублей, что на 6,4 процента больше, чем в 2015 году. По этому показателю республика занимает одно из лидирующих мест среди регионов Северо-Запада.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет республики за год увеличились на 5,5 миллиарда рублей – более чем на 9 процентов по сравнению с 2015 годом – и составили 65,5 миллиарда рублей. Нам удалось существенно снизить бюджетный дефицит, почти в 2,5 раза по сравнению с благополучным 2013 годом.

В ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестпроектов с потенциалом в несколько сот миллиардов рублей. Основной объем инвестиций приходится на проекты в таких отраслях, как производство овощей, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, в частности титановых руд на Пижемском месторождении. В конце прошлого года подписано соглашение «Руститана» и «Росатома» по его освоению. Также вырастут инвестиции в целлюлозно-бумажное производство, углехимию, биохимию, нефте- и газохимию.

Особо важным направлением инвестиционной политики является укрепление международного и межрегионального сотрудничества. Расширены полномочия и функционал представительств Республики Коми, введена должность спецпредставителя. Перед ними ставится совершенно конкретная задача – в кратчайший срок совместно с органами исполнительной власти активизировать работу по поиску и привлечению в республику инвесторов и деловых партнеров, продвижению местной продукции на рынках других регионов и стран.

Общий объем инвестиций «ЛУКОЙЛа» на территории республики в 2016 году составил около 59 миллиардов рублей. На социально-экономическое развитие региона компания направила 1,5 миллиарда рублей. Это в несколько раз превышает соответствующий показатель 2015 года. Бюджет экологической программы компании увеличен практически в два раза по сравнению с 2015 годом – до 25 миллиардов рублей.

ПАО «Газпром» в январе 2017 года ввел в эксплуатацию вторую нитку магистрального газопровода «Бованенково – Ухта». В целом на территории Республики Коми в прошлом году «Газпром» обеспечил инвестиции в объеме 118 миллиардов рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2015 году. На реализацию социальных проектов и благотворительность направлено более 300 миллионов рублей. Затраты ООО «Газпром трансгаз Ухта» на природоохранную деятельность в 2016 году составили более 370 миллионов рублей.

Инвестиции Монди Сыктывкарский ЛПК в модернизацию целлюлозно-бумажного производства компании составили 14 миллиардов рублей. На проекты в области экологической безопасности направлено в прошлом около 550 миллионов рублей. В 2017 году только инвестиции в реконструкцию канализационных очистных сооружений составят около полутора миллиардов рублей. Кроме того, в этом году на проекты социального сотрудничества с республикой Монди направит почти 1 миллиард рублей. Это более чем в 5 раз превышает прошлогодние показатели.

С нефтяной компанией «Роснефть» в 2016 году заключено новое соглашение о сотрудничестве. Ее дочерняя компания – «Северная нефть» – инвестировала в геологоразведочные работы на территории республики более 400 миллионов рублей, перечислила в региональный бюджет около 300 миллионов рублей налогов.

Крупнейшие предприятия увеличили финансовую помощь республике в рамках социально-экономического партнерства в 3 раза по сравнению с 2015 годом – с 600 миллионов до 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Говоря о привлечении инвестиций, необходимо иметь в виду не только создание новых производств, но и возрождение тех предприятий, которые по разным причинам оказались в трудном положении. Уже есть первые результаты. На базе Сыктывкарского металлообрабатывающего завода открыт завод по производству башенных кранов. Работа Сыктывкарского промкомбината, в отношении которого была начата́ процедура конкурсного производства, будет возобновлена. Обязательства по развитию комбината и выводу его из кризиса взяла на себя компания «Лузалес».

Транспорт и связь

Объем финансирования дорожной отрасли в 2016 году составил 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Это содержание почти 6 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, ледовых переправ и зимников; строительство и ремонт 86,5 км дорог.

Важным событием стал пуск проекта ГЧП по строительству и реконструкции автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар на участках Малая Пера – Ираель (реконструкция 34,5 км) и Ираель – Каджером (строительство 46 км). Общая протяженность построенной в рамках ГЧП дороги составит 80,5 км.

В 2016 году организованы новые авиамаршруты ОАО «Коми-авиатранс», дополнительные рейсы поездов Сыктывкар – Москва и Сыктывкар – Кослан, открыт новый железнодорожный вокзал в Княжпогосте. В планах на 2017 год – открытие пригородного маршрута Микунь – Кослан и начало строительства железнодорожного вокзала в Сосногорске.

В сфере пассажирских перевозок наземным автомобильным транспортом республика перешла на контрактную систему при отборе перевозчиков, что позволило не только сократить расходы бюджета, но и повысить конкуренцию. Также приобретены первые 40 автобусов на газомоторном топливе.

В 2016 году около 16 тысяч человек из 71 населенного пункта получили доступ к мобильной связи и интернету. Этот проект будет продолжен.

Промышленность

Высокие результаты в 2016 году показала лесопромышленная отрасль. Помимо Монди СЛПК крупные инвестиционные проекты реализовало общество «Лузалес», направившее около 1 миллиарда рублей на модернизацию и развитие лесопильного производства и производство биоэтанола. Жешартский ЛПК инвестировал 400 миллионов рублей в техническое перевооружение. Компания «Промтехинвест» направила 325 миллионов рублей на создание деревообрабатывающих мощностей.

В прошлом году в Коми было заготовлено более 6,6 миллиона кубов леса, практически весь этот объем перерабатывается на территории республики. У нас созданы все виды производств, от лесопиления до выпуска бумаги и картона. Востребованность продукции на мировом рынке вывела отрасль в драйверы.

Ключевой задачей лесного комплекса является переработка древесных отходов. Уже активно создается пеллетно-брикетное производство. В ближайшей перспективе в республике будет производиться более 100 тысяч кубометров биотопливной продукции в год.

В то же время в трудной ситуации в 2016 году оказалась угольная промышленность республики. 25 февраля исполняется год с момента аварии на шахте «Северная», которая унесла жизни 36 человек. Это настоящая трагедия для Воркуты, для всей республики и особенно для семей погибших шахтеров и спасателей. Правительство республики сделало все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь. Из республиканского бюджета на единовременные выплаты семьям направлено 76 миллионов рублей, «Воркутауголь» в рамках коллективного договора выплатил 156 миллионов рублей. Более 47 миллионов составили страховые выплаты. Семьи погибших спасателей получили компенсации более чем на 17 миллионов рублей.

Ввиду трагедии и последующей остановки шахты «Северная» в Воркуте и перебоев в работе шахты «Интауголь» в Инте снижены объемы добычи угля – на 27 и 13 процентов соответственно. Несмотря на это, правительство в ежедневном режиме принимает необходимые меры для стабилизации работы угольных предприятий. Наша задача – к 2018 году восстановить объемы добываемого угля.

В Инте продолжится работа по снижению издержек на перевозку угля и финансовому оздоровлению предприятия. Чтобы сохранить объемы добычи угля и обеспечить занятость шахтеров в Воркуте, разрабатывается проект отработки большей части запасов угля шахты «Северная» через шахту «Комсомольская».

Моногорода

Мы начали решать задачи, связанные с жизнеобеспечением Воркуты. Во-первых, это сокращение издержек на услуги ЖКХ. Правительство республики совместно с Федеральной антимонопольной службой и ПАО «Т Плюс» проработало вопросы по ремонту и модернизации Воркутинской ТЭЦ-2. Утверждена инвестиционная программа на 2017-2019 годы и предусмотрены средства на ее реализацию в объеме 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Важно, что это не приведет к росту тарифов на тепловую энергию.

Вторая застарелая воркутинская проблема – переселение людей из неперспективных поселков. В 2017 году из республиканского бюджета планируется выделить 60 миллионов рублей, что позволит переселить более 300 семей в более комфортное

жилье. Достигнуты договоренности с компанией «Воркутауголь» о совместном решении этой проблемы в 2018-2019 годах. Для этого потребуется порядка 250 миллионов рублей из республиканского бюджета и 100 миллионов – со стороны градообразующего предприятия.

Переселение позволит не только улучшить жилищные условия воркутинцев, у градообразующего предприятия появится доступ к перспективным залежам ценных пород угля, а муниципалитет направит сэкономленные средства на благоустройство города.

Что касается развития других моногородов республики. В прошлом году заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. Планируется привлечь более 300 миллионов рублей на строительство инфраструктурных объектов в Емве, в том числе для тепличного комплекса как якорного проекта. В ближайшее время ожидается принятие постановления правительства РФ о создании в Емве территории опережающего социально-экономического развития.

Сельское хозяйство

В 2016 году правительство республики подписало два крупных соглашения о сотрудничестве с инвесторами по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Речь идет о строительстве тепличных комплексов в Емве и животноводческого комплекса на 2400 голов в Жешарте. В этом году планируем подписать соглашение о строительстве тепличного комплекса в Сосногорске.

В мае 2016 года я подписал указ «О мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства». Была разработана соответствующая дорожная карта. Бюджет отрасли составил почти миллиард рублей, что на четверть больше, чем в 2015 году. Благодаря этим и другим мерам увеличены объемы производства скота и птицы, яиц, овощей открытого грунта.

В прошлом году построено и реконструировано 15 животноводческих комплексов в 9 муниципальных образованиях, введены в эксплуатацию и реконструированы три овощехранилища почти на 4 000 тонн хранения.

В регионе 79 процентов сельхозугодий, или 235,2 тысячи га, не задействованы в сельскохозяйственном обороте, причем 46 процентов из них − пашни. Вот где, как говорится, непаханое поле для работы!

В 2017 году будет реконструирован рыбопитомник на Сосногорской ТЭЦ. Планируется реализация 5 проектов по строительству животноводческих помещений, в числе которых – завершение второго этапа комплекса на

1 200 голов в Прилузском районе.

Финансы

В приоритете – наращивание доходов и оптимизация бюджетных расходов. По итогам 2016-го и в 2017 году мы должны сэкономить до 2 миллиардов рублей. В 2018 году экономия составит порядка 3 миллиардов рублей.

Правительство в 2016 году продолжило работу по привлечению средств федерального бюджета. Объем поступивших в республиканский бюджет межбюджетных трансфертов по итогам исполнения за 2016 год составил 5,6 миллиарда рублей, что на 1,5 процента больше аналогичного показателя 2015 года.

В 2017 году удалось привлечь средства на новые направления: оказание экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах; укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, театров, библиотек, детских школ искусств; поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды; развитие дополнительного образования естественно-научной и технической направленности; повышение качества общего образования и так далее. Предварительно объем федеральных субсидий на 2017 год составит около 5 миллиардов рублей.

Впереди – юбилей республики

Прошу депутатов всех уровней и представителей всех органов власти помнить об интересах республики и ее жителей, правильно оценивать последствия принимаемых решений. Ведь вы не «распорядители судеб человеческих», а слуги народа в прямом смысле этого слова. В 2017 году войдет в активную фазу подготовка к 100-летнему юбилею республики.

Празднование юбилея – это не самоцель, а механизм мобилизации всех возможных ресурсов. Мы обязаны быть сильнее, успешнее, эффективнее. Работа предстоит большая. Но у нас уже есть первые результаты, есть четкое видение, куда двигаться дальше, есть силы, знания и опыт, чтобы реализовать задуманное. От нашего отношения к своим повседневным обязанностям во многом зависят и результаты. Давайте ставить перед собой только высокие цели и добиваться их выполнения!

Подготовила Галина Бобракова

Фото Дмитрия Напалкова