Увидеть бумажную банкноту в десять миллионов рублей, узнать о том, какие деньги использовали в Древней Руси и как в 1758 году трофейные пушки переплавляли на медные монеты, – все это можно на выставке «Время и деньги: история изготовления, защиты, счета». Экспозиция, посвященная денежной эволюции, открылась 18 сентября в отделе истории Национального музея Коми.

В экспозиции представлена история производства, перевозки, сохранения и развития денег: от старинных монет из серебряной проволоки до современных полимерных банкнот и роботизированных касс. Посетители увидят старые деревянные счеты и популярный в советское время арифмометр «Феликс» (назван в честь Феликса Дзержинского), а также современное устройство для проверки купюр на подлинность.

Деньги тоже могут рассказывать об исторических событиях. Например, на выставке можно узнать, как трофейные пушки превращались в монеты и сколько весила самая крупная «пушечная» монета, как в разные времена люди проверяли деньги на подлинность.

Деньги – это величайшее изобретение человечества, которое играет важную роль в нашей жизни. Говорят, деньги портят людей, однако их история содержит в себе долгий процесс вызревания доверия в обществе.

Артур АРТЕЕВ

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