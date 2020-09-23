Избирком подвел итоги выборов

По результатам единого дня голосования 13 сентября в Госсовете РК представлены шесть политических партий: к четырем парламентским партиям – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» – добавились «Родина» и «Зеленая альтернатива», которая лишь в этом году была официально зарегистрирована в качестве политической партии. Итоги выборов обсуждались в ходе пресс-конференции, которую провел председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.

Одной из основных особенностей голосования в Коми стало то, что «Родина» и даже недавно возникшая «Зеленая альтернатива» по количеству голосов, отданных за них избирателями, опередили парламентскую партию «Справедливая Россия». По мнению Дмитрия Митюшева, «Родина» и «Зеленая альтернатива» достигли успеха, сумев убедить своих избирателей прийти на выборы. В целом явка на выборы в Коми оказалась невысокой – чуть больше 30 процентов.

По просьбе журналистов Дмитрий Митюшев озвучил свои предположения о причинах низкой активности избирателей. По словам председателя регионального избиркома, свою роль могли сыграть и усталость избирателей от голосования (недавно прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ), и неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, в связи с которой определенная часть избирателей предпочла остаться дома, чтобы не подвергаться риску заражения коронавирусом, и даже плохая погода, которая установилась 13 сентября. Дмитрий Митюшев назвал сентябрь неподходящим месяцем для единого дня голосования в Коми, да и в стране в целом: кто-то из избирателей еще в отпуске за пределами республики, кто-то завершает дачные работы.

В итоге приняли участие в выборах в Коми 30,16 процента избирателей, но проголосовали только 30,12 процента. Разница в 0,4 процента возникла из-за тех граждан, которые приходят на участки, ставят подписи в списке избирателей, получают бюллетени, но по разным причинам не опускают их в ящики для голосования. По информации Дмитрия Митюшева, такие факты фиксируются на каждых выборах, в единый день голосования в этом году до ящиков для голосования «не дошли» более полутысячи полученных избирателями бюллетеней.

Максимальная явка зафиксирована в Усть-Вымском районе (46,17 процента), минимальная – традиционно в Воркуте (17,83 процента). Обычно не отличалась активностью избирателей Инта, но в единый день голосования в приполярном городе была довольно высокая явка – 28,41 процента.

Напомним, лидером по итогам голосования стала «Единая Россия» с результатом 28,61 процента голосов избирателей. Наибольшую поддержку партия получила в Усть-Куломском районе (40,6 процента), наименьшую – в Сыктывкаре (21,45 процента).

Республиканскому отделению КПРФ отдали голоса 14,81 процента избирателей. Максимальное количество проголосовавших за эту партию в Ижемском районе (32,15 процента), минимальное – в Прилузье (8,59 процента).

Общий итог регионального отделения ЛДПР – 14,45 процента. Максимальный результат достигнут в Усть-Цилемском районе (21,83 процента), минимальный – в Сыктывкаре (11,8 процента).

«Зеленая альтернатива» при общем результате в 10,01 процента, наибольшее количество голосов избирателей получила в Ухте (15,83 процента), наименьшее – в Ижемском районе (2,57 процента).

«Родина» с общим результатом 9,83 процента получила максимум голосов в Сыктывкаре (17,27 процента), минимум – в Троицко-Печорском районе (4,12 процента).

Зато в Троицко-Печорском районе наилучшего результата достигла «Справедливая Россия» – 10,97 процента, минимум у партии в Усинске – 3,57 процента. Общий результат – 8,56 процента голосов избирателей.

Как подчеркнул Дмитрий Митюшев, по итогам выборов Государственный Совет Коми обновился более чем наполовину: в его составе 16 человек, которые не были депутатами предыдущего созыва. Из 30 мандатов республиканского парламента 20 получили представители партии «Единая Россия», четыре – КПРФ, три – ЛДПР, по одному мандату – представители партий «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Справедливая Россия».

По единому избирательному округу депутатом от ЛДПР был избран Владимир Жириновский. Как сообщил избирком, лидер ЛДПР отказался от депутатского мандата, поэтому 22 сентября мандат был передан следующему кандидату по списку – Яне Вокуевой (Печорская территориальная группа № 8, номер в группе – 1).

В Коми впервые в истории современной России в региональный парламент избран человек, который удерживается в иностранной тюрьме: депутатом от партии «Родина» стал социолог Максим Шугалей, находящийся в плену в Ливии. Поскольку подобных случав в стране еще не было, практику придется нарабатывать. Пока Избирательная комиссия Коми направила по адресу, указанному представителем Максима Шугалея, уведомление о необходимости выразить согласие на принятие депутатского мандата или отказаться от него. На момент проведения пресс-конференции избирком не получил даже уведомления о том, что послание вручено адресату. Судьба депутатского мандата под вопросом, но Дмитрий Митюшев заверил, что по закону кресло депутата Госсовета не может остаться пустым.

В новом составе Госсовета Коми депутатов-женщин меньше, чем депутатов-мужчин. Представительниц прекрасного пола всего 43 процента. По роду деятельности среди депутатов больше всего работников образования, социальной сферы и культуры (33,4 процента). Меньше всего безработных – 1,8 процента.

Людмила ВЛАСОВА

Фото vk.com/izbirkomkomi