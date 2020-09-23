Народные проекты помогают провести воду

В текущем году в Коми реализованы 237 народных инициатив. Об этом в своем очередном видеообращении к жителям республики сообщил избранный глава региона Владимир Уйба. В частности, он остановился на некоторых реализованных проектах «Народного бюджета», касающихся организации холодного водоснабжения в населенных пунктах Коми.

Максимальный размер субсидии из республиканского бюджета по обустройству источников холодного водоснабжения – 600 тысяч рублей. Из десяти таких проектов пять уже воплощены.

Например, в Усть-Куломском районе обустроен водопровод в поселке Озъяг, водой обеспечены 18 хозяйств. Теперь у местных жителей появился интерес к застройке новых земельных участков на этой территории. В Инте в рамках «Народного бюджета» отремонтированы павильоны скважин в поселке Абезь и в деревне Ярпияг, жители населенных пунктов обеспечены водой круглый год, рассказал Владимир Уйба.

Руководитель республики также отметил муниципалитеты, лидирующие по реализации народных инициатив. Это Усть-Цилемский и Усть-Куломский районы, где завершены работы по 12 и 10 проектам соответственно.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru