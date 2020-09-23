В Коми новый глава и обновленный парламент

23 сентября в республике начался новый политический период. В этот день в парламенте впервые собрались депутаты Госсовета Коми очередного созыва – седьмого в новейшей истории региона, а Владимир Уйба после церемонии инаугурации официально стал главой Коми – пятым принявшим этот пост, если считать от Юрия Спиридонова.

Первое заседание первой сессии нового созыва парламента региона разбили на два дня, решались вопросы организационного характера. В здание Госсовета прибыли 28 из 30 избранных депутатов, большинство из них пришли заранее и до начала заседания общались в неформальной обстановке с коллегами, руководителями министерств и ведомств, сотрудниками республиканского избиркома и журналистами. В честь нового политического сезона большой зал парламента украсили двумя корзинами хризантем, соцветия расположили полосами, так что букеты превратились в российский и коми триколоры.

Открыть заседание поручили самому старшему в этом созыве депутату – Андрею Мельнику, в январе представителю «Единой России» исполнилось 79 лет. (А самый младший в этом составе парламента – Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы», ему 30.) Председателем, пока не выбрали постоянного спикера, был единоросс Владимир Косов – один из самых опытных парламентариев, этот созыв Госсовета Коми для него уже пятый.

Избранный глава Коми Владимир Уйба приветствовал депутатов, поздравив их с избранием и пожелав им эффективной работы во благо республики и ее жителей.

– В этом созыве в состав Государственного Совета вошли представители сразу шести партий. Я надеюсь, что, несмотря на различные политические взгляды и предвыборные программы, депутатский корпус станет единой командой, которая принимает решения во благо республики, в интересах людей, здесь живущих. Я желаю вам оправдать доверие избирателей, чаще выезжать на территории и слышать мнение людей, быть максимально открытыми и доступными для жителей республики, – отметил Владимир Уйба, подчеркнув, что серьезные, качественные изменения в экономике и социальной сфере возможны только при совместной работе правительства региона и депутатского корпуса.

Также руководитель республики напомнил о первоочередных задачах – комплексном развитии Коми, реализации национальных проектов.

Председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев кратко доложил о том, какие партии и депутаты вошли в нынешний созыв парламента. Впрочем, в оглашенном составе избранная тридцатка просуществовала всего несколько минут: первым же вопросом, рассмотренным депутатами, стало заявление от члена «Единой России» Галины Габушевой о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. Таким образом один депутатский мандат остался без хозяина, но, по всей видимости, это ненадолго, и очень скоро он перейдет к кому-то из соратников Галины Габушевой по партии.

Далее была сформирована постоянная комиссия по регламенту и депутатской этике. Ее председателем вновь стал Владимир Жариков. Кроме него в состав комиссии вошли Сергей Артеев, Валентина Жиделева, Андрей Климушев и Степан Чураков. От представителя КПРФ Олега Михайлова поступило предложение ввести в комиссию его однопартийца Илью Богданова, но большинство парламентариев эту идею не поддержало.

Также депутаты предварительно сформировали четыре комитета: по законодательству и местному самоуправлению; по бюджету, налогам и экономической политике; по социальной политике; по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Через месяц, если у кого-то из парламентариев будет желание, можно будет поменять составы в зависимости от того, кому какая тема окажется более близкой.

Кроме того, 23 сентября были официально зарегистрированы составы фракций. Как объявил Владимир Жариков, в возглавляемую им комиссию поступили документы от «Единой России» (19 человек, фракцию возглавил Сергей Артеев), КПРФ (четверо, во главе Олег Михайлов), ЛДПР (трое, во главе Геннадий Мошегов), по одному человеку представляют «Справедливую Россию» (Татьяна Саладина) и «Зеленую альтернативу» (Виктор Бетехтин).

Несмотря на то что в нынешнем парламенте Коми шесть партий, фракций официально всего пять, из-за неоднозначной ситуации с партией «Родина» и депутатом Максимом Шугалеем, находящимся в плену в Ливии.

– Не припомню, чтобы в нашем законодательном органе такое раньше бывало. Депутат отсутствует, никаких заявлений, уведомлений нам не поступало, фракцию мы не зарегистрировали, – прокомментировал ситуацию журналисту «Республики» Владимир Жариков. – Зарегистрируем ли ее позже, когда появится депутат? Прецедента такого у нас еще не было, в законе временных рамок я не видел. Посмотрим, может, к следующему заседанию что-то прояснится.

Рассмотрение большей части вопросов повестки первого заседания, включая выборы спикера, формирование состава президиума Госсовета, перенесли на 24 сентября.

В 15.00 в здании филармонии началась церемония инаугурации главы Коми. На церемонию прибыли депутаты, руководители министерств и ведомств, администраций городов и районов, крупных промышленных предприятий, представители общественных организаций и духовенства. Также присутствовали супруга и сыновья избранного главы РК.

Поскольку официально церемония являлась частью заседания Госсовета, открыл ее депутат Владимир Косов. Перед собравшимися вновь выступил председатель ресизбиркома, огласивший данные по выборам главы Коми.

Владимир Уйба принес торжественную присягу, установленную Конституцией республики, на коми и русском языках. И заверил присягу своей подписью. Владимир Косов огласил декларацию Госсовета о подтверждении присяги в присутствии депутатов и судей Конституционного суда.

Заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Леонтьев зачитал обращение от полпреда президента Александра Гуцана.

Владимир Уйба также обратился к присутствующим.

– Главное достояние Республики Коми – это народ. Отныне чаяния и заботы народа Коми – мои чаяния и заботы. А победы Республики Коми – наши общие победы, – заявил глава РК.

В беседе с журналистами приоритетным направлением своей работы Владимир Уйба назвал экономику, а в числе ближайших задач – назначение председателя правительства и формирование кабинета министров республики.

Анна Потехина

Фото rkomi.ru