Смотр педагогов коми языка

В Сыктывкаре подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства учителей коми языка и литературы и воспитателей, обучающих коми языку. Педагогическое состязание проходило в столице республики с 16 по 18 сентября.

Конкурс «Коми велöдысь» прошел в республике в пятый раз. Его цель – выявление и трансляция лучшего инновационного опыта воспитателей детского сада, реализующих программу по обучению коми языку, и учителей коми языка.

В очном этапе приняли участие восемь учителей и пять воспитателей из Усинска, Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского, Ижемского районов. Педагоги-участники провели открытые уроки и мастер-классы, показали свои визитные карточки и обсудили вопросы изучения коми языка на круглом столе.

Победителями стали учитель коми языка и литературы средней школы села Руч Усть-Куломского района Диана Гребенюк и музыкальный руководитель детского сада села Пажга Сыктывдинского района Варвара Симакова. Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов конкурса состоялась 18 сентября в Доме дружбы народов Республики Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

Участников конкурса приветствовал избранный глава Коми Владимир Уйба. Он отметил, что конкурс несет крайне важную миссию – сохранение и развитие коми языка.

– Любовь и уважение к родине начинается с любви к родному языку, – сказал Владимир Уйба. – И именно вы, уважаемые преподаватели и воспитатели, помогаете подрастающему поколению узнать и полюбить свой язык. Для этого вы постоянно развиваетесь, совершенствуете свое мастерство, осваиваете новые методики, но самое главное – вкладываете в профессию душу. Уверен, что этот конкурс станет еще одной ступенькой в вашем профессиональном развитии, поможет раскрыть в себе новые грани и возможности.

Победители конкурса «Коми велöдысь» будут представлять Республику Коми на престижном федеральном конкурсе профессионального мастерства – Всероссийском мастер-классе учителей родного языка.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru