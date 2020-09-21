Новоиспеченные депутаты соберутся на первое заседание

Первое заседание Государственного Совета Республики Коми VII созыва состоится 23 сентября в 10 часов. Соответствующий указ подписал избранный глава Коми Владимир Уйба.

18 сентября республиканский избирком подвел окончательные итоги проведенных выборов, согласно которым Госсовет РК сформирован в правомочном составе.

В соответствии с частью второй статьи 72 Конституции Республики Коми республиканский парламент собирается на первое заседание на пятнадцатый день после дня выборов, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов.

В пункте 12 статьи 84 Конституции РК установлено, что глава Коми вправе созывать вновь избранный Госсовет на первое заседание ранее срока, установленного для этого Государственному Совету Коми Конституцией РК.

Ключевым событием первой сессии станет вступление в должность главы республики. Перед Госсоветом Коми в присутствии судей Конституционного суда региона Владимир Уйба произнесет торжественную присягу на коми и русском языках.

Лина ПЕРОВА