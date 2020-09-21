Илья Семяшкин стал законодателем

Илья Семяшкин освобожден от должности заместителя председателя правительства республики – министра труда, занятости и социальной защиты Коми. Соответствующее распоряжение подписал избранный глава региона Владимир Уйба.

Министр покинул пост в связи с избранием его депутатом Госсовета Коми. Кандидат от «Единой России» Илья Семяшкин победил на выборах по Печорскому одномандатному избирательному округу №8 с результатом 33,60 процента голосов. По закону новоиспеченный депутат должен оставить государственную должность.

Исполнение обязанностей министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми возложено на первого замминистра Наталью Вытегорову. К своим обязанностям она приступила с 19 сентября.

Лина ПЕРОВА