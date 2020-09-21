В Усинске открыли памятник Василию Маргелову

На одной из улиц приполярного города появился постамент с бюстом легендарного генерала воздушно-десантных войск Василия Маргелова. Идею создания памятника поддержали нефтяники – его установили на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе, сообщает портал «Усинск-онлайн».

С инициативой увековечить память Василия Маргелова выступил Союз десантников Усинска. Идея прошла строгий отбор и вошла в число победителей грантового конкурса ЛУКОЙЛа.

На правой стороне постамента высечена надпись: «В истории воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных силах России его имя останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны и их авторитет, и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом…». На левой стороне: «12 мая 1945 года без единого выстрела заставил капитулировать 32 000 солдат и офицеров дивизии СС «Мертвая голова» и «Великая Германия».

Памятник разместили в центре площадки, которую тоже благоустроили. В небольшом сквере сохранили зеленые насаждения и выложили территорию брусчаткой. Все работы усинские десантники вели своими силами, приходили семьями, присоединялись горожане.

На церемонии открытия глава муниципалитета – руководитель администрации Усинска Николай Такаев пожелал, чтобы новая площадка стала для горожан знаковым местом, и поблагодарил всех, кто приложил руку к ее созданию.

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Госсовета Коми Евгения Лясковская отметила, что в этом году конкурс соцпроектов компании «ЛУКОЙЛ» на территории двух северных регионов стал рекордным по числу заявок. Если в минувшем году комиссия рассмотрела 309 идей, то в 2020-м их количество выросло до 417.

– Каждый проект, ставший победителем в этом году, особенно значим и ценен для нас, ведь была серьезная конкуренция. Идею установки памятника мы с радостью поддержали. Во-первых, это весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Важно, чтобы наши дети знали и помнили героев. Второе, это не просто очередной арт-объект, а хорошее место для отдыха: сюда приятно прийти с семьей. Отрадно, что благодаря неравнодушным усинцам наш город становится еще краше и комфортнее для жителей, – сказала она.

Председатель правления усинского Союза «голубых беретов» Андрей Машнин также выразил признательность всем, кто помог реализовать значимый проект, и вручил благодарственные письма. Завершили торжественную церемонию возложением цветов к памятнику.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online