Музыка на родине Прометея Чисталева

В сыктывдинском поселке Нювчим 17 сентября состоялся Межрегиональный музыкальный фестиваль «Времен связующая нить». Концерт «Шылад фест Нювчим» провели на открытом воздухе – во дворе дома-музея Прометея Чисталева. Участницей фестиваля стала двоюродная племянница коми композитора и музыковеда-фольклориста – московская художница Алевтина Стручкова.

В доме-музее прошла презентация выставки графических иллюстраций Алевтины Стручковой «Путешествие по реке Кокшеньге». В работах – авторский взгляд на традиционную коми культуру. Созданные в технике книжной графики иллюстрации – это сюжеты и образы, орнаменты, навеянные природой и бытом, музыкой и поэзией, фольклором Коми края. Творчество Алевтины Стручковой тесно связано с республикой, в ее семье всегда хранили воспоминания о родном крае.

На концерте под музыкальное сопровождение в исполнении саксофониста Михаила Французова Алевтина Стручкова прочитала несколько своих стихотворений из поэтического сборника «Красивый сюжет для эскиза». Также выступили самодеятельный ансамбль поселка Нювчим, артист Национального музыкально-драматического театра Коми Александр Ветошкин. Московский поэт и композитор Юрий Северянин исполнил под гитару свои песни из альбома «Набело».

Алевтина Стручкова передала в дар Национальной библиотеке Коми свою книгу стихов «Красивый сюжет для эскиза» и подарочный иллюстрированный календарь «Посвящение Прометею Чисталеву», который был создан Алевтиной совместно с Московским домом национальностей к столетию композитора.

Как рассказал на открытии фестиваля директор Национальной библиотеки Алексей Просужих, в библиотеке собрана уникальная коллекция наследия Прометея Чисталева. В ней есть печатные издания, рукописные монографии, нотные рукописи, записи музыкальных произведений на виниловых пластинках.

– Библиотеке даже удалось сохранить аудиоматериалы его фольклорно-музыкальных экспедиций 60-70-х годов прошлого века в Удорский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Сыктывдинский, Прилузский и другие районы, – отметил Алексей Просужих. – Это аудиозаписи вокального, инструментального фольклора, зафиксировавшие аутентичные народные музыкально-исполнительские традиции. 1 октября аудиоколлекция появится в открытом доступе в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Здесь же в 2021 году мы планируем разместить нотные рукописи Чисталева.

На следующий день концерт прошел в конгресс-холе Финно-угорского этнопарка в селе Ыб.

Фестиваль «Времен связующая нить» был основан в 2006 году директором музея истории просвещения Коми края при СГУ имени Питирма Сорокина Майей Бурлыкиной, общественным деятелем Сыктывдинского района Эммой Налимовой при поддержке Международного Шаляпинского центра. В этом году фестиваль вошел в программу мероприятий в рамках подготовки к столетнему юбилею Прометея Чисталева и столетию Республики Коми.

Напомним, что Прометей Чисталев родился в феврале 1921 года в поселке Нювчим. Как и большинство его ровесников, был участником Великой Отечественной войны. После демобилизации окончил Коми пединститут и работал учителем математики в Нювчимской школе. В 1952 году учитель-фронтовик поступил в сыктывкарское музыкальное училище. И три года спустя, будучи еще студентом, возглавил это учебное заведение. При этом преподавал математику и физику студентам музучилища. Тогда же начал сочинять музыку. Первый успех ему принесла песня «Величальная Москве». Он автор более ста песен, нескольких музыкальных спектаклей и инструментальной музыки. В 1978 году стал первым председателем Союза композиторов Коми АССР.

Но главной страстью Прометея Ионовича было собирание, запись и изучение образцов коми народной музыки и национальных музыкальных инструментов. Работая с 1960-х годов в Коми филиале Академии наук СССР, ученый из каждой экспедиции привозил самобытные музыкальные инструменты. Среди прочего он обнаружил сигудки, на которых в коми деревнях играли еще в середине прошлого века. Прометей Чисталев создал трехтомный свод «Коми народные песни». С 1971 года в составе авторского коллектива работал над трехтомной «Историей коми литературы», первый том которой целиком посвящен фольклору. Скончался ученый летом 1988 года. Отец композитора Иона Чисталев и родной дядя Вениамин Чисталев (Тима Вень) также оставили большой след в культуре и литературе республики.

В 2019 году внук Прометея Ионовича Роман Чисталев официально передал родовой дом Сыктывдинскому музейному объединению.

Музыкальный фестиваль прошел в рамках тура «Догоняя заходящее солнце: Москва – Сыктывкар – Нювчим – Ыб» при поддержке Московского коми землячества и стал продолжением совместных проектов Москвы и Коми.

Артур АРТЕЕВ

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