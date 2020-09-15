Книжная велопарковка

Первая литературная велопарковка установлена на днях в Сыктывкаре. Возле филиала Национальной библиотеки Республики Коми на улице Катаева, 41 на конструкции для парковки велосипедов установлен щит с QR-кодами. По ним можно скачать на свой гаджет книги и периодику. Для этого достаточно навести на код камеру смартфона.

– Это знак заботы о читателях, которые передвигаются на велосипеде, и подарок всем тем, кто любит качественную литературу в электронном формате, – рассказал «Республике» директор Национальной библиотеки Алексей Просужих. – Надеемся, что новшество придется по душе сыктывкарцам.

Среди доступных для загрузки изданий произведения местных авторов: Сергея Журавлева, Ивана Куратова, Каллистрата Жакова, Владимира Тимина. Также здесь представлена в электронном виде русская и зарубежная классика: Александр Пушкин, Николай Гоголь, Сергей Есенин, Александр Грин, Антон Чехов, Александр Дюма.

Помимо этого, можно получить бесплатный доступ к номерам газеты «Зырянская жизнь» 1918 года и виртуальным выставкам, посвященным творчеству Ольги Берггольц, Даниила Гранина, Михаила Пришвина и Бориса Пастернака.

В следующем году после капитального ремонта основного здания библиотеки на Советской, 13 новый арт-объект планируется разместить на площадке перед Ленинкой.

Артур АРТЕЕВ

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