В Коми продолжается реализация народных инициатив

Автор: Редактор 15.09.2020

Проекты, предложенные жителями республики, направлены на благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт дорог и тротуаров, озеленение улиц, ремонт социальных объектов: домов культуры, спортивных сооружений, школ, детских садов, установку уличных детских игровых и спортивных комплексов. На их реализацию из бюджета было выделено 252,5 миллиона рублей,  сообщает официальный портал Республики Коми.

К сентябрю реализованы 83 проекта из 264. Например, в поселке Югыдъяг, селах Усть-Кулом и Пожег Усть-Куломского района была оказана материальная помощь гражданам, чье имущество пострадало в ходе весеннего половодья, а в селе Куниб Усть-Куломского района снесли жилой дом после пожара.

Большое внимание в рамках проекта «Народные инициативы» уделяется вопросу освещения улиц и благоустройства территорий. Восстановлено и модернизировано уличное освещение в Инте, селе Межадор и поселке Визиндор Сысольского района. В деревне Мошъюга Ижемского района проделаны работы по восстановлению работоспособности водопропускной трубы. Такие же работы закончены в деревне Гам. В  печорской деревне Медвежская  приобретен остановочный павильон.

Реализованы проекты по ремонту и содержанию дорог. В Емве отремонтировали дороги на участках улица Калинина – улица Одесская, улица Центральная. В Прилузском районе в селе Занулье обсыпали щебнем улицы Юхнина и Молодежная, в Слудке отремонтировали мост. Дорожные работы проводились и в Усть-Цилемсоком районе – в Ермице, Трусово, Замежная, Степановская, а также в Сысольском районе – в Межадоре, в Усть-Вымском районе – микрорайоне Молодежный Усть-Выми.

Благодаря народным инициативам удается решить вопросы сфер спорта, культуры и образования.

Остановочный павильон в деревне Медвежская.

В Усть-Вымском районе в учреждениях спорта прошли ремонтные работы. В Усинске реконструировали скейт-площадку. В Усть-Цилемском районе приобрели музыкальную аппаратуру для детской музыкальной школы.

В деревне Ягдор Сысольского района обустроили детскую площадку, а детский сад № 5 в селе Усть-Цильма прошел процедуру лицензирования.

Также народные инициативы помогли обустроить пожарные водоемы в селах Окунев Нос и Уег Усть-Цилемского района, приобрести хозяйственное оборудование (инструменты) в Сысольском районе и две мотокусторезки – для Заозерья и Чухлэма, а также палатки с двумя входами с генератором и тепловой пушкой для работы оперативных групп в условиях ЧС в Печоре.

Муниципалитеты не только реализуют социально-значимые проекты, но и активно привлекают безработных граждан к их реализации, обеспечивая тем самым сокращение безработицы на сельских территориях. Их привлекают для работ по благоустройству: разбору строений, ликвидации свалок, плотницких работ, установки детских площадок. Так, в деревне Малая Кужба Усть-Куломского района для реконструкции детской игровой площадки временно трудоустроено семь человек. В рамках благоустройства трудоустроено пять человек в селе Усть-Кулом. Всего в рамках реализации народных инициатив планируется временно трудоустроить 45 человек.

Лина Перова

Фото gov.rkomi.ru

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