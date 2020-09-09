Художники Северо-Запада открыли четвертый пленэр

В минувший четверг в Сыктывкаре начался ежегодный, четвертый по счету, живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада», организатором которого выступает Национальная галерея Коми.

В течение двух недель молодые художники Северо-Запада России будут работать в самых живописных местах республики, после чего представят свои картины и этюды на итоговой выставке. IV живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада» пройдет в рамках подготовки празднования 100-летия Республики Коми и национального проекта «Культура». Художественным руководителем события станет известный московский живописец, заслуженный художник России Виктор Орлов.

Программа пленэра включает в себя выезды в интересные места республики, творческие встречи. Итоговая выставка созданных произведений пройдет в залах Национальной галереи. Лучшие работы пленэра в дальнейшем пополнят фонды региональных передвижных выставок.

Впервые Коми принимала живописный пленэр и молодежную региональную художественную выставку в 2016 году, и это стало знаковым историческим событием, которое получило большой общественный резонанс и не осталось незамеченным в художественной жизни страны.

Молодежные пленэры традиционно обладают большой привлекательностью для авторов. Многие известные художники начинали свой творческий путь с участия в молодежных пленэрах и выставках. Меняются времена, но творчество молодых художников остается живым откликом на современную жизнь. Значимость пленэров для художников трудно переоценить еще и потому, что такая форма работы предполагает здоровую творческую конкуренцию, побуждает к творческому росту и обновленному взгляду на мир.

Галина ГАЕВА

Фото Национальной галереи Коми