В Воркуте создадут Арктический медицинский кластер

Правительство Коми и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на реализацию проектов, поиск и отбор инновационных научно-технических идей и передовых конструкторских и технологических решений. Об этом договорились и.о. главы республики Владимир Уйба и генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев, сообщила пресс-служба руководителя Коми.

– Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение информационно-аналитического исследования по обоснованию концепции инновационной деятельности в Республике Коми с привлечением к этой работе специалистов ведущих научных школ страны в соответствующих предметных областях. Предполагается, что концепция будет предусматривать проведение исследований в таких областях, как информационные технологии, робототехника и беспилотный транспорт, альтернативная энергетика, новые материалы, экология и в ряде других,– подчеркнул глава ФПИ.

Один из крупнейших инфраструктурных проектов, запланированных к реализации в регионе, – создание Арктического медицинского кластера в Воркуте. Проект уже получил одобрение со стороны Федерального медико-биологического агентства и Минздрава России, отметил Владимир Уйба на совещании с представителями ФПИ.

Арктический медицинский кластер в Воркуте станет одним из региональных центров в формирующейся арктической сети российской медицины, в том числе для оказания специализированной медицинской помощи экипажам судов по трассе Северного морского пути, работникам ресурсодобывающих производств, участникам геологоразведочных проектов и программ Минобороны России.

– Воркута как нельзя лучше соответствует данным целям – свободный жилой фонд, который может быть предоставлен в безвозмездное пользование медицинским работникам; городская и социальная инфраструктура, проектная мощность которых в настоящее время используется не в полную силу. В 11 километрах от города есть военный аэропорт «Северный». Он имеет одну из самых больших в российской Арктике бетонную взлетно-посадочную полосу. А это является одним из ключевых преимуществ в пользу принятия решения о расширении контингента военных сил России в Воркуте, – рассказал и.о. главы Республики Коми.

Как было отмечено на совещании, одной из задач инновационного кластера станет проведение научных исследований в области физиологии человека, циркумполярной медицины. В 2017-2018 годах специалистами Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН» по заказу ФПИ выполнена научная работа по обоснованию перспективных направлений исследований в интересах медико-биологического обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих в Арктике. Создание на территории Республики Коми Арктического медицинского кластера значительно расширит возможности для дальнейших исследований в этом направлении.

Бизнесменам Арктики компенсируют страховые взносы Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне. Адресно распределять средства будет Корпорация развития Дальнего Востока. Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75 процентов затрат на страховые взносы. Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Мера поддержки доступна, в том числе индивидуальным предпринимателям. Чтобы ее получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Прием заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа. Решение поддержит резидентов Арктической зоны, поможет создать новые рабочие места и простимулирует развитие экономики региона.

Лина Перова