Саженцы леса Победы

Исполняющий обязанности главы Коми 5 сентября принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес» и всенародной акции «Лес Победы». Владимир Уйба посадил саженцы сосны на площадке компенсационного лесовосстановления в Сыктывдинском районе, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участников акции напутствовал труженик тыла, почетный ветеран Республики Коми Геннадий Стрелов. Он отметил важность мероприятия по посадке деревьев и сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны и пожелал всем плодотворной работы.

– Я очень рад, что мы в республике сохраняем традиции и поддерживаем почин президента России, – заявил Владимир Уйба. – В этом году всей страной мы должны посадить 40 миллионов саженцев. Это будущее нашей России. Надо, чтобы наши дети видели, как подрастают эти леса, а внуки собирали в них грибы и ягоды. Сегодня с нами все поколения – от мала до велика. Я с большой благодарностью хочу обратиться к ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному работнику Республики Коми Геннадию Павловичу Стрелову – человеку, который строил Сыктывкар, ЛПК, строил Эжву. Спасибо, что вы с нами, Геннадий Павлович, будьте здоровы.

Акция «Сохраним лес» проходит на территории всей России. В ней участвуют сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, работники лесного хозяйства, представители общественных, научных и лесопромышленных организаций, ветераны войны, студенты вузов, учащиеся средних заведений, школьники. Они сажают деревья в лесах и населенных пунктах, создают скверы, аллеи, парки, обустраивают места отдыха в лесу. Осенняя акция проходит под патронажем администрации президента страны.

Акция «Лес Победы» организована Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза и посвящена Году памяти и славы. Она проходит в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Планируется, что будет посажено 40 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Площадка для проведения центрального мероприятия в Республике Коми акции «Сохраним лес» выбрана на участке, где

АО «Транснефть-Север» выполняет мероприятия по компенсационному лесовосстановлению. На площади более 18 гектаров высажены более 40 тысяч сеянцев сосны.

Лина Перова

Фото rkomi.ru