В Коми начнется освоение Пижемского месторождения

Правительство Коми, ФСИН России и Группа компаний «РУСТИТАН» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон при строительстве горно-металлургического комплекса и инфраструктуры для национального горнопромышленного кластера, создаваемого на территории Арктической зоны России.

Соглашение подписали исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и руководство Группы компаний «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» в лице Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Соглашение направлено на комплексное освоение крупнейшей в России минерально-сырьевой базы титанового и кварцевого сырья, расположенной в Усть-Цилемском районе республики. Группой компаний «РУСТИТАН» в 2020 году завершен весь комплекс геологоразведочных работ по изучению особенностей строения рудных залежей, исследованию минералогического и вещественного состава песчаников, оценке промышленного освоения Пижемского месторождения.

Строительство горно-металл-ургического комплекса на территории республики станет одним из этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года и создания инфраструктуры для промышленных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, Северного морского пути и Северного широтного хода.

При строительстве горно-металлургического комплекса и создании инфраструктуры для национального горнопромышленного кластера группа компаний «РУСТИТАН» намерена во взаимодействии с правительством Коми и Федеральной службой исполнения наказаний создавать рабочие места, в том числе для трудоустройства осужденных и их социальной адаптации после освобождения.

– В республике находится большое количество тех, кто отбывает наказание, – подчеркнул директор ФСИН России Александр Калашников. – Хотелось бы, чтобы люди могли получить профессию, а после освобождения, работая на этом производстве, обрести новые трудовые места, завести семьи и полноценно вернуться к нормальной жизни, приносить пользу. Спасибо за эту возможность.

Создание национального горнопромышленного кластера с транспортной, энергетической и информационной инфраструктурой является стратегической задачей для развития Республики Коми, решение которой позволит начинать новые и развивать уже действующие проекты в сфере горнодобывающей, обогатительной, химической, а также лесной промышленности для социально-экономического развития Республики Коми и Арктической зоны Российской Федерации в целом.

– Наш проект и это соглашение помогут развивать республику, – заявил президент группы компаний «РУСТИТАН» Анатолий Ткачук. – Мы предлагаем в октябре создать рабочую группу по вопросам комплексного освоения Пижемского месторождения, которая помогла бы качественно реализовывать это соглашение и осуществлять контроль за реализацией проекта.

– Сегодня мы максимально берем курс на развитие инвестиционных направлений, – отметил Владимир Уйба. – Это крайне важно, поскольку сегодня нам нужно создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции в экономику и увеличивать доходную базу бюджета республики.

Соглашение заключено на весь срок строительства горно-металлургического комплекса.

Лина Перова

Фото rkomi.ru