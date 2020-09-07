Отрасль здравоохранения получит федеральную поддержку

Владимир Уйба принял участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения Коми, сообщила пресс-служба главы региона. На заседании были подведены итоги работы отрасли в 2019 году и озвучены задачи на 2020 год. Также были заслушаны доклады об актуальных вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе и использовании медорганизациями средств ФОМС на дополнительное профессиональное образование медработников по программам повышения квалификации и на приобретение и ремонт медоборудования.

Открывая заседание, Владимир Уйба поблагодарил всех сотрудников медучреждений за работу в период пандемии. Он отметил, что врачи, медицинские работники стойко выдержали этот труд на передовой в тяжелейших условиях.

В ходе рабочих поездок в города и районы республики Владимир Уйба посетил центральные районные и городские больницы, оценил состояние медучреждений и условия работы медиков. И.о. главы Коми подчеркнул, ситуация в здравоохранении, особенно в первичном звене, сложная. Одна из главных проблем отрасли – это моральное и физическое устаревание основных фондов. Износ зданий просто катастрофический, сегодня стоит острая необходимость строительства 76 объектов здравоохранения. Кроме того, есть потребность в строительстве нового перинатального центра и центра диагностики и лечения вирусных заболеваний.

– Понятно, что без федеральной поддержки, на средства своего бюджета решить эти вопросы очень сложно, – отметил Владимир Уйба. – Поэтому 31 августа я озвучил их президенту России. Глава государства заверил меня, что федеральный центр окажет республике необходимую поддержку.

Еще одна острая проблема – дефицит кадров. Не хватает врачей, специалистов среднего медперсонала. Чтобы специалист приехал на работу в село или город, его надо, прежде всего, обеспечить жильем. Предоставлять ведомственное, которое можно будет приватизировать, отработав положенный срок, либо давать на льготных условиях земельный участок для строительства своего дома. Правительством республики уже ведется работа в этом направлении.

По итогам рабочих поездок в северные города и районы республики Владимир Уйба поручил Минздраву Коми усилить выездную бригаду врачей – узких специалистов, увеличить ее штат и доукомплектовать дополнительным медоборудованием, чтобы жители региона, особенно отдаленных населенных пунктов, получали вовремя и в полном объеме необходимую медицинскую помощь и консультации.

Доступность и комфорт – это стандарт, которому должны соответствовать сегодня все медицинские учреждения Коми. В 2020 году на новую модель обслуживания планируется перевести все детские поликлиники и детские отделения медучреждений. Обновляется автопарк скорой медицинской помощи: средства на приобретение автомобилей выделяются из федерального и республиканского бюджетов, помогают и крупные предприятия, работающие на территории региона.

В больницы, поликлиники и стационары поступает новое оборудование. Только для оснащения детской инфраструктуры для 22 медорганизаций в этом году приобретено 63 единицы медицинского оборудования. Для профилактики абортов во всех районах Коми открыты кабинеты поддержки беременных в трудной жизненной ситуации.

Проводится работа по обеспечению медучреждений кадрами. В два раза увеличены выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», приезжим из других регионов страны медикам с первого дня работы в республике в полном объеме выплачиваются северные надбавки.

На заседании коллегии врио главы Коми вручил государственные и ведомственные награды. Также были награждены лауреаты конкурса «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Лина Перова

Фото rkomi.ru