От нового театра до этноархива

Деятели культуры обсудили насущные проблемы и грандиозные планы

2 сентября в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб прошло заседание Совета по культуре и искусства при главе региона. Обсуждались вопросы реализации национального проекта «Культура», подготовки к юбилею Коми, проблемы с помещениями для театров, поддержка представителей творческих профессий и многое другое.

В этнопарк и.о. главы Коми Владимир Уйба прибыл вместе с министром культуры, туризма и архивного дела республики Сергеем Емельяновым, отмечавшим 2 сентября день рождения. Так что министр стал объектом не только поздравлений, его коллеги шутили: заседание было затеяно, в том числе и для того, чтобы прогуляться в приятной компании по этнопарку, а потом посидеть за чаем с фирменными ыбскими шаньгами.

Для руководителя региона, ранее здесь не бывавшего, провели блиц-экскурсию по территории (времени на обстоятельную прогулку не было), рассказали о тех самых шаньгах и угостили ими же, научили азам кузнечного дела – Владимир Уйба исправно бил молотом по металлической заготовке, оформляя деталь коми орнамента. По пути к конгресс-холлу и.о. главы еще успел сфотографировать впечатлившего его деревянного идола и удивиться обилию грибов, разросшихся прямо вокруг арт-объектов.

В конгресс-холле его, тем временем, уже ждали представители творческих объединений, руководители учреждений культуры.

Владимир Уйба заявил, что очень рад в формате живого общения поговорить о развитии культуры с ее представителями, тем более, что в этой отрасли Коми есть, чем гордиться: республика дважды вошла в число регионов-лидеров России по темпам развития культуры в 2017 и 2019 годы.

– Темп, который задан в республике по реализации национального проекта «Культура», ко многому обязывает. Важно эту планку не уронить, а все время ее поднимать, – подчеркнул Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил важную роль промышленных предприятий в сфере развития культуры, например, недавно при поддержке РУСАЛ открыт социокультурный центр в Чиньяворыке, на очереди открытие социокультурного центра в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района в рамках соцпартнерства с компанией ЛУКОЙЛ.

Кроме того, напомнил и.о. главы, еще два социокультурных центра в рамках нацпроекта будут открыты до 1 декабря этого года в Сысольском и Сосногорском районах. На базе пяти новых социокультурных центров параллельно открываются модельные библиотеки.

– Республика и здесь задает темп, российская библиотечная реформа в Коми на первых позициях. В этом году мы открываем 14 библиотек модельного стандарта. Уже 30 сентября в поселке Воргашор появится модельная библиотека, причем это не просто библиотека, а победитель конкурсного отбора, проведенного минкультуры России. Заявка воргашорской библиотеки была признана лучшей в стране. Еще восемь библиотек мы модернизируем до конца года за счет республиканского бюджета. В следующем году мы совершенно точно продолжим эту работу. Будем открывать виртуальные концертные залы, модернизировать кинотеатры, – рассказал Владимир Уйба. – В республике активно развивается выставочная деятельность. Есть потрясающие проекты. Мало кто из регионов может похвастаться выставкой оригинальных работ художников такого уровня, как Кандинский. Сегодня очень многие направления нацпроекта «Культура» ориентированы на долгосрочную перспективу, это вложения в наши будущие поколения.

Художественный руководитель Национального му-зыкально-драматического театра Светлана Горчакова подняла вопрос о строительстве нового здания для театра. Тема эта не новая, созданный Светланой Горчаковой театр, уже много лет в статусе «бедного родственника» обитает в актовом зале Доме профсоюзов на Бабушкина,4, а сейчас и там работать не может – здание нуждается в ремонте. В связи с эпидемической ситуацией площадку для выступлений найти практически невозможно.

Вместе с градостроительной комиссией Сыктывкара были рассмотрены несколько площадок, где возможно построить здание для театра. Остановились на участке на Октябрьском проспекте, буквально в нескольких минутах ходьбы от его пересечения с Коммунистической. Но там стоят аварийные дома, которые, по словам Светланы Горчаковой, расселят и снесут в лучшем случае лет через пять. Из недавнего разговора руководителя региона с президентом России, транслировавшегося по ТВ, руководитель театра сделала вывод, что Коми получит инвестиции на расселение авариек, поэтому попросила, нельзя ли так сделать, чтобы средства эти пошли в первую очередь на те самые дома, что стоят на месте будущего театра. Но если нельзя, то она согласна и на другой вариант – в районе пересечения улиц Чкалова и Восточная есть несколько развалившихся, полусгоревших частных домов, можно использовать этот участок.

Владимир Уйба ответил, что реновация жилья начнется с Сыктывкара, но с тех домов, которые раньше прошли экспертизу, были признаны аварийными – то есть, строго по очереди. Второй вариант нужно проработать, но надо быть готовым к тому, что и там раньше, чем через три года стройка не начнется, обязательно найдутся жильцы брошенных домов, потребуют компенсации. Вопрос ремонта зала , конечно, тоже нужно решить.

Солистка Республиканского театра оперы и балета Ольга Сосновская напомнила, что и этот очаг культуры требует новоселья.

– Мы думали, что столетие республики будем праздновать в новом театре, но, к сожалению, понятно, что уже нет. У меня мечта спеть на сцене нового театра, надеюсь, что я успею, – вздохнула прима.

Владимир Уйба галантно заверил заслуженную артистку России, что она еще слишком молода для того, чтобы не успеть спеть в новом театре.

Однако Ольгу Сосновскую беспокоило не только это: театру разрешили работать, но кое-какие ограничения остались. Оркестровая яма небольшая, духовиков на расстоянии четырех метров друг от друга и остальных артистов, как того требуют санитарные нормы, не посадить. И хор на сцену не вывести. А значит – прощай сцена бала в «Евгении Онегине».

– В ноябре должна появиться вакцина от ковида. Будем прививать группы риска и людей, которые нам очень дороги – тех, кто несет в массу культуру. Привьем духовиков и пусть дуют спокойно, – успокоил солистку и.о. главы.

Член союза художников, основатель и идейный вдохновитель пленэра «Клюква» Анжела Разманова заявила, что хотела бы попросить о поддержке молодых деятелей культуры в целом.

– Молодые талантливые люди закончив наши учебные заведения разъезжаются. Мы можем заинтересовать их мастерскими, организацией выставок, финансовой поддержкой их самих, их проектов. Культурная среда может развиваться только если вокруг существует питательная среда, – отметила художница.

Молодые художники, по словам Анжелы Размановой, сейчас вообще социально незащищены, работают практически за идею.

– Если актеры, музыканты могут выступать, то выставочная деятельность фактически бесплатная. Грантовая поддержка есть, но она минимальная. Есть поддержка главы Коми в области театральной деятельности. А в области изобразительного искусства – нет, – сообщила Анжела Разманова.

Владимир Уйба заинтересовался, как в Коми обстоят дела с предоставлением художникам студий, ведь раньше в стране во времена СССР в новых домах специально проектировали помещения для художников, скульпторов. Ему рассказали, что в Коми такая практика тоже была, в Сыктывкаре, например, есть три дома с мастерскими. Сергей Емельянов добавил, что с нового года «для прозрачности» мастерские будет распределять не Национальная галерея Коми, как это было раньше, а Союз художников. Конечно, не в обиду это будь сказано свежеиспеченному президенту галереи Пьеру Броше.

Пьер Броше, сидевший по соседству с Сергеем Емельяновым, обижаться не стал, но рассказал о своих планах. Телеведущий канала «Культура», меценат, продюсер и коллекционер, в последнее время крепко прикипевший к Коми, сообщил, что хотел бы создать в Сыктывкаре масштабный архив культурного наследия народов Севера.

– Со времен Ивана Грозного в России специальные люди путешествовали и собирали огромнейший материал. Это не только предметы материальной культуры, которые потом попали в Кунсткамеру, Пушкинский дом, другие музеи, но и мифы, сказки, песни – нематериальная культура. А с позапрошлого века – это еще и фотографии объектов материальной культуры. Все это сейчас хранится в разных местах, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Томске, Красноярске, других городах. Есть материалы, которые мало кто знает. Например, роскошные документальные фильмы про обряды у ненцев, про шаманов на севере Таймыра. И мы можем это скопировать, собрать вместе в Сыктывкаре, для того, чтобы люди могли изучать культуру Севера, – рассказал Пьер Броше.

По его мнению, такой архив помог бы ученым, а также художникам, артистам, режиссерам. Архив нужно создать именно в Коми по той причине, что здесь соединились многие северные культуры, традиции – русская культура северных территорий, культура других народностей – коми, ижемцев, ненцев. В южной части республики – культура людей, живущих лесом, в северной – детей тундры, оленеводов.

Владимир Уйба согласился с тем, что в Коми сохранилась настоящие, а не воссозданные искусственно народные праздники, традиции, он убедился в этом, побывав, например, в Усть-Цильме.

На заседании также обсудили вопросы поддержки работников культуры, творческой молодежи на селе. Владимир Уйба рассказал, что с 1 января 2021 года стартует федеральная программа «Земский работник культуры». Она будет способствовать привлечению молодых специалистов в сельские учреждения культуры.

Анна Потехина

Фото автора и rkomi.ru