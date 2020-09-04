В память о жертвах террора

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, во всех городах и районах республики прошли мероприятия, посвященные памятной дате. Жители республики почтили память жертв терактов и сотрудников правоохранительных органов, погибших в борьбе с террористами.

Напомним, 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили заложников в школе небольшого северо-осетинского города Беслана. Три дня боевики держали детей, их родителей и учителей в заминированном спортзале без еды и воды, подвергая насилию и издевательствам. 3 сентября в школе прогремели взрывы, после этого начался штурм. Более 300 человек погибли, сотни получили ранения разной степени тяжести. За три дня город потерял почти столько же людей, сколько уроженцев Беслана погибло на фронтах Великой Отечественной войны (357 человек). Для жертв теракта в Беслане создали новое кладбище, которое получило название «город ангелов».

В этом году в День солидарности в борьбе с терроризмом часть мероприятий была проведена в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19. Например, каждый человек мог принять участие в акции «Свеча памяти» и зажечь свечу в память о погибших от рук террористов. Но практически во всех образовательных учреждениях республики состоялись и «очные» тематические уроки и лекции, встречи с ветеранами боевых действий, которые участвовали в антитеррористических операциях.

Например, на базе образовательных организаций Сыктывкара прошли часы видео-показа «У терроризма нет будущего», уроки мужества «Терроризм – угроза обществу». Для учащихся проведены уроки безопасности «Как не стать жертвой террора», в рамках которых волонтеры-медики дали мастер-класс по оказанию первой помощи при террористических атаках. В этот день состоялась акция «Дети мира» и раздача буклетов «Личная безопасность».

В Печоре в школе №2 имени Андрея Стенина в этот день прошли тематические классные часы, профилактические инструктажи (по алгоритму действий в случае вооруженного захвата заложников, при обнаружении подозрительных предметов и угрожающих интернет-контентов), Состоялись урок мужества, акция «Мы за мир», вахта памяти у бюста Андрея Стенина – выпускника школы, журналиста, погибшего при исполнении профессионального долга во время вооруженного конфликта в Украине.

В трех самых больших учебных корпусах СГУ имени Питирима Сорокина в этот день прошла акция «Касается каждого». Обычно 3 сентября в университете проводят митинг, но на этот раз в целях противоэпидемической безопасности многолюдное мероприятие устраивать не стали, отдать дань памяти жертвам терактов решили иначе. Студенты приходили на акцию в разное время, небольшими группами. В вестибюле главного корпуса, а также корпусов по Старовского, 55 и Коммунистической, 25, установили стенды, на которых парни и девушки оставляли короткие послания – слова памяти о жертвах терактов, пожелания, чтобы такого больше не повторялось, призывы к миру и любви. Все эти важные слова писали на заранее подготовленных шаблонах в форме ладоней и летящих голубей, а потом крепили к большим белым листам бумаги, закрепленных на стендах, так что в финале получились огромные плакаты с «отпечатками» ладоней – символ того, что проблема терроризма действительно касается каждого.

В мероприятиях, посвященных памятной дате, приняли участие и сотрудники Дома дружбы народов. Они не только провели уроки по антитеррору в учебных заведениях, но и предложили на своей странице в соцсети всем желающим пройти онлайн-тест на знание правил антитеррористической безопасности. Знание правильных ответов на предложенные вопросы в опасной ситуации может помочь сохранить здоровье и жизнь.

В Юношеской библиотеке Сыктывкара с 3 по 16 сентября проходит декада солидарности в борьбе с терроризмом «Дорога мира и добра». В рамках проекта «Твоя пятерка безопасности. Правовая информация для молодежи в мобильном формате» библиотека представила цикл видеороликов «Читаем «Бесланский словарь». Читатели и сотрудники библиотеки читают главы из книги Юлии Юзик «Бесланский словарь».

Хоть текст звучит в исполнении непрофессональных актеров, слушать равнодушно слова заложников террористов невозможно. Одна из заложниц, Ирина, мечтала о глотке воды: «Больше всего в спортзале я думала о воде. Раньше я никогда не думала, что вода — самое ценное для человека. Без воды мы умирали. В первый день я думала о своей маме, которая осталась дома, и плакала, представив, что будет с ней, если я умру. А на второй и третий день я могла думать только о воде. Хотя бы глоточек, хотя бы несколько капель!»

Поскольку библиотеки в связи с пандемией коронавируса пока не проводят массовые мероприятия, посмотреть видеоролики можно на странице Юношеской библиотеки в соцсети.

В одном из залов библиотеки на выставке «Терроризм – это тоже война» представлена литература о страшной трагедии, расследования журналистов и информация, которая напомнит всем о персональной бдительности.

Людмила ВЛАСОВА,

Анна АЯНОВА

Фото Софии ПОТЕХИНОЙ