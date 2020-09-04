Удар по радиации

Второго сентября в региональной Общественной палате прошла пресс-конференция партии «Зеленая альтернатива». Лидер партии Виктор Бетехтин и руководитель ее регионального отделения Алексей Потемкин заявили, что нужно принимать жесткие меры по поводу превышения норм радиационного фона на территории ряда ухтинских поселков.

Алексей Потемкин сообщил, что партийцы побывали в Ухте и близлежащих поселках, в частности, в населенных пунктах Ярега, Шудаяг и Водный, там они обнаружили повышение радиационного фона:

– В свое время там были шахты по добыче радия и эти шахты не были законсервированы. С помощью дозиметра мы замерили уровень радиации, норма должна была составлять 0,20 мк3в/ч, но замеры показали многократное превышение.

С болью в голосе Виктор Бетехтин отметил, что Коми в очередной раз брошена на произвол судьбы, так как радий в советский период добывали для нужд всей страны, а потом забросили:

– Сами шахты засыпаны гранитом, но, учитывая, что там тайга и много подземных вод получилось, что все постройки поднялись наверх на уровень болота, вода поднялась и весь радий. «Фонят» теперь не только сами скважины, а полностью весь лес. Это страшно, так как рядом с Водным и Ярегой большое количество мелких рек, которые впадают в реку Ухта. Люди просили нас приехать, так как там большая вспышка по онкологическим заболеваниям. Тут параллели даже проводить не нужно, потому что причина и следствие налицо. Второй момент это то, что люди в районе ходят за грибами, рыбачат в этих маленьких речках. Это громадная проблема, мы брошены и нужно эту проблему решать.

Виктор Бетехтин сказал, что нужно проводить большую проверку. Для этого партийцы уже обратились в минприроды Коми, а также в прокуратуру.

– Нам надо делать полную консервацию данных участков, так как они разбросаны по всему району, там не один завод, а куча-куча-куча этих скважин и нужно проводить консервацию на месте. Но с инновационными экологическими методами. Если это будет как в советский период, когда просто закинули как попало, то мы видим к чему это привело, а нужно проводить консервацию на месте, не вывозить куда-то, так как никто не знает сколько там под землей этого. Коми по онкологии на третьем месте по всей России. Нужно принимать меры, – выразил обеспокоенность лидер партии.

Алексей Потемкин добавил, что как минимум нужно доносить до местных жителей информацию о местах нахождения этих точек повышенной радиационной опасности. Спикеры предложили обратиться к крупным компаниям, занимающимся в регионе инновационными технологиями, чтобы они помогли сделать такую информкарту в электронном виде. Регуляторами всего процесса, по их мнению, должны быть общественность и СМИ.

Ярослав СЕВРУК

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