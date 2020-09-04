Книги от сенатора

Несколько десятков книг подарил Национальной библиотеке Коми сенатор от республики Валерий Марков. К грядущему столетию Коми он передал в фонд Ленинки коллекцию книг из финно-угорских стран и регионов России.

Почти тридцать лет из каждой поездки Валерий Марков привозил книги по финно-угорской тематике. Большая их часть – подарочные издания. Эти книги разной тематики и содержания: рассказы об истории народов, их происхождении, традиционной культуре, национальных языках, обрядах и обычаях. Многие научно-популярные издания представляют собой серьезные исследования. Среди таких даритель отметил работы Ольги Коньковой «Водь», «Ижора» и «Ингерманландские финны».

Как сообщили «Республике» в библиотеке, изданный в Финляндии сборник «The Great bear» – это антология поэзии финно-угорских авторов. Также в коллекции можно найти и другие не менее интересные издания, например: «Финская система обучения: как устроены лучшие школы в мире» Тимоти Уокера, «Общеевропейская Стратегия Сохранения Биоразнообразия», пособие для детей и министров».

К книгам будет открыт свободный доступ, и познакомиться с ними смогут все желающие.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru