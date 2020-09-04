Новый школьный корпус для особенных учеников

Первого сентября в столице республики торжественно открыли второй корпус специальной коррекционной школы №40. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в профильном министерстве.

На базе корпуса, расположенного по улице Катаева, 39, открыто 50 новых ученических мест для учеников начальных классов с ограниченными возможностями здоровья.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Лидия Смирнова вручила директору специальной коррекционной школы №40 Сыктывкара Наталье Пьянковой лицензию на образовательную деятельность и главный символ открытия – ключ, который откроет двери к новым знаниям.

Как отметила замминистра, необходимость создания второго корпуса появилась тогда, когда в старом здании не осталось места для новых классов и дополнительных кабинетов. В новом корпусе помимо учебных классов есть специализированные кабинеты логопеда, психолога, дефектолога, а также медицинский кабинет и столовая, рассчитанная на 60 посадочных мест. На территории школы установлена спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, а также зона для отдыха.

Здание оснащено современным оборудованием для обучения детей с особенными образовательными потребностями: мультимедийными комплексами и развивающими комплектами по предметам – конструкторами, перкуссионными наборами, электронным пианино, музыкальными системами и специализированной литературой.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru