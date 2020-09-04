Стартует набор наблюдателей на выборах главы Коми

Общественная палата региона объявила о наборе наблюдателей на выборах главы республики и депутатов регионального парламента.

Как напомнили в палате, чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо подать заявление в Общественную палату Коми не позднее 8 сентября.

Так же, как на выборах президента России и общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, наблюдателем может быть любой гражданин, достигший на день голосования восемнадцатилетнего возраста. Исключение составляют граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и ее субъектов в органах исполнительной власти, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, физические лица, признанные в установленном порядке СМИ, выполняющие функции иностранного агента.

Кроме предоставления всех необходимых документов желающие стать общественными наблюдателями должны в обязательном порядке пройти обучение, которое будет организовано Общественной палатой совместно с Избирательной комиссией Республики Коми. Это одно из важнейших условий успешного прохождения конкурсного отбора.

Общественные наблюдатели работают на общественных началах. Подробная информация по телефону: (8212) 301-353.

Лина ПЕРОВА

Фото komi.izbirkom.ru