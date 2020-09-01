Больных COVID-19 меньше тысячи

По состоянию на 31 августа в Коми лабораторно подтверждены 6563 случая инфицирования COVID-19, за сутки добавились 30 новых. При этом в активной фазе заболевание переносят 903 человека, выздоровевших в шесть раз больше – 5575. С начала пандемии скончались 85 человек.

На состоявшемся заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии республики вопрос подготовки к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории региона в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов. Врио руководителя Коми Владимир Уйба отметил, что в эпидсезон 2020-2021 годов регион вступает в условиях пандемии коронавируса. Поэтому сейчас особое значение имеет прививочная кампания.

По данным Минздрава Коми, подготовка к подъему сезонных заболеваний в республике уже началась. С 1 сентября вводится мониторинг наличия противовирусных препаратов в учреждениях здравоохранения и в аптеках региона. С 20 августа введен ежедневный мониторинг вакцинации против гриппа населения, в амбулаторно-поликлинических учреждениях созданы 793 прививочные бригады.

Также Владимир Уйба в ходе рабочей поездки проконтролировал ход работ по созданию в Ухте лаборатории полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики COVID-19. Вместе с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским и руководителем администрации города Магомедом Османовым Владимир Уйба осмотрел помещения противотуберкулезного диспансерного отделения ухтинской городской поликлиники, где завершился капитальный ремонт помещений для размещения лаборатории ПЦР.

Проектирование работ и ремонт лаборатории выполнены за счет целевых благотворительных средств, выделенных ПАО «Газпром», и финансирования из муниципального бюджета.

– В сложной эпидемиологической ситуации, в которой оказались все мы в этом году, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, наше предприятие не могло остаться в стороне. Мы приняли решение сконцентрировать средства и усилия на создании лаборатории ПЦР в Ухте – в географическом центре нашей республики, так как двух существующих региональных учреждений такого профиля недостаточно в условиях пандемии. Это долгосрочное вложение. Запланированное оснащение лаборатории предполагает, что и после победы над COVID-19, она останется востребованной и позволит проводить своевременные обследования населения, – рассказал Александр Гайворонский.

– Мы видим, что помещения лаборатории отвечают всем современным требованиям в части обеспечения санитарно-эпидемиологического режима. Это будет первая лаборатория такого высокого уровня в республике. Я благодарю наших партнеров – компанию Газпром и подрядную организацию – за оказанную поддержку и такой важный вклад в создание условий для получения населением Ухты и близлежащих районов оперативных результатов обследования на COVID-19, а в последующем и на другие инфекционные заболевания, – отметил Владимир Уйба.

При поддержке Газпрома будет проведен капитальный ремонт и в ухтинской физиотерапевтической поликлинике. В этом лечебном учреждении впервые в России началась комплексная реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию и не являющихся источником заражения. В рамках региональной программы прошли реабилитацию 14 пациентов.

По информации пресс-службы главы и правительства региона, средства на капитальный ремонт выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и республикой. Планируется, что за ближайший год в поликлинике будет проведен капитальный ремонт бассейна с раздевалками, санузлами, душевыми, кровли с заменой оконных блоков, обустроен вентилируемый фасад.

Учреждение рассчитано на 1100 посещений в день, но функционирует лишь на 30 процентов от проектной мощности, в том числе из-за бездействующих бассейнов. Поликлинике восстановительного лечения более 30 лет, ее оснащение и интерьеры остались практически нетронутыми с советских времен.

– Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника – уникальное учреждение. Местные минеральная вода и сапропелевые грязи имеют большую бальнеологическую ценность, – подчеркнул Владимир Уйба. – Обновленная поликлиника будет работать не только для жителей Ухты, но и всей республики, а, может, и России.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru