Бусинки золотого короба из Нившеры

В корткеросском селе Нившера до наших дней сохранилась традиция домашних богослужений. Недавно в селе освящена новая церковь, но местные женщины продолжают собираться на совместные молитвы и освящение воды в домах. В каждом из таких домов хранится определенная икона, которая передается из поколения в поколение. Также в селе сохранилась традиция народной игры шег (в нее играют овечьими косточками-бабками) и самобытные традиции празднования Рождества.

Благодаря всему этому в древнее село часто приезжают экспедиции фольклористов и этнографов. В конце июля в Нившере побывала экспедиция республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации. Группу сопровождала жительница Нившеры Мария Попова и участницы народного фольклорного коллектива «Сипертас». По итогам работы экспедиции сейчас готовится сборник «Нэмӧвöйся зарни кудйысь мольяс» («Бусинки золотого короба»).

Во время поездки было сделано одиннадцать записей фрагментов уникальных нившерских богослужений. Их исполнили сельчанки, которые бережно хранят свои традиции. Также были сделаны фотографии, которые проиллюстрируют сборник.

В Коми функции по формированию Единого реестра объектов нематериального культурного наследия региона возложены на Центр народного творчества и повышения квалификации. Учреждение стало обладателем гранта главы республики на издание сборника. Ежегодный конкурс творческих проектов сферы культуры и искусства Коми на соискание грантов из республиканского бюджета является частью реализации регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».

Для работников ЦНТиПК впервые открыл свои двери частный музей в Нившере, созданный по инициативе жительницы села Лидии Габовой. В своем родовом доме она создала музей, где собрала старинные предметы быта, одежду ручной вышивки. А советские игрушки для своего музея Лидия Габова собирает со всех уголков России и стран СНГ. Группа побывала и в соседнем селе Алексеевка, где также организован сельский музей с предметами быта основателя села Алексея Габова. Музей был создан по инициативе жителей села Алексеевка. В экспозиции музея – предметы быта сельчан.

Помимо записей и фотографий, сделанных в ходе экспедиции, в основу нового издания лягут исследовательские материалы ученых Института языка, литературы, истории Коми научного центра УрО РАН: Галины Савельевой, Анатолия Панюкова, Людмилы Лобановой и Алексея Рассыхаева. Институт выступает партнером проекта.

Как рассказал «Республике» фольклорист Алексей Рассыхаев, локальная народная традиция почитания икон в селе Нившера Корткеросского начала формироваться в конце 1930-х годов после закрытия и разрушения православных церквей и часовен.

Большой кирпичный храм в Нившере в подарок землякам построил уроженец села, а ныне рижский предприниматель Василий Михайлов. Храм в честь святителя Василия Великого был освящен 14 января этого года. Храмовый комплекс расположен на огороженной территории. Здесь помимо храма возведены дом для церковного причта, часовня и хозяйственный корпус. Освятили фундамент и заложили камень на месте строительства храма 30 сентября 2014 года. Как рассказал тогда «Республике» Василий Михайлов, он уже много лет живет в Риге, но обязательно несколько раз в год приезжает на малую родину. Здание храма в Нившере строилось по проекту рижских архитекторов. А местечко в селе, на котором построили церковь, издавна называется Рай.

– Формирование традиции домашних богослужений перед иконами в селе Нившера является уникальной для коми культуры, – отметил ученый. – В Вишерском крае работаем уже восемь лет, и несколько раз были в Нившере. Домашнее богослужение длится час-два, и состоит из множества канонических и неканонических молитв, акафистов и другого. По состоянию на 2018 год домашние богослужения в селе проводились перед иконами Степана Великого; Харлампия; Харлампия и Власия; Параскевы Пятницы; Вознесения. До недавнего времени служба вне храма проводилась перед явленной иконой Николая Чудотворца, отреставрированной, а потом переданной во вновь построенную часовню. Эпизодически домашние моленья проводятся перед иконой Ивана Богослова. Полностью прекратилось почитание трех икон: Василия Великого, Введения, Ильи Великого.

Праздники проходят по схожим сценариям: после утреннего богослужения на русском языке освящают воду и проводят совместную трапезу, где исполняются народные и авторские коми и русские песни. Икона выступает хранителем религиозности, а утрата святыни приводит к угасанию традиции. Одним из основных условий для продолжения традиции является наличие в роду хранителей икон женщин, осознавших личный долг перед родителями по сохранению религиозности. Нынешние хранители икон, в основном, женщины пенсионного возраста, из которых не все знают православные традиции, а ритуалы совершаются приглашенными односельчанками.

Разработкой дизайна сборника занимается преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина Анелия Лянцевич. Приложением к сборнику станет флеш-карта, включающая видео- и аудиоматериалы.

Артур АРТЕЕВ

Фото cntipk.ru