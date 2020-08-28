«Живая старина» на севере Коми

Школьный краеведческий музей села Усть-Уса проходит второй этап обновления. Проект «Живая старина» реализуется за счет грантовых средств, выигранных по двум направлениям – по линии «Народного бюджета» и в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Коми и НАО.

В нынешнем году музей в Усть-Усе отмечает 35-летие, сообщила пресс-служба администрации Усинска. Изначально экспозицию разместили в совсем небольшом помещении – девять квадратных метров, затем перевезли в школьные рекреации. Оформлением витрин занимались своими силами, применяя доступные материалы и технологии. Все это давно устарело, а экспонаты музея, среди которых, например, оригинальные картины народного художника Коми Василия Игнатова, заслуживают достойного оформления. Для картин приобрели антибликовые стекла, а также – выставочное оборудование для экспозиций, «информационный киоск», оргтехнику. В реализации проекта активно помогают местные жители – собирают и расставляют мебель, придумывают эскизы оформления, выполняют любую другую посильную работу.

Благодаря проекту «Живая старина» будет широко представлена коллекции музея, тематика экспозиций станет разнообразнее, а все в целом это поможет с реализацией дополнительных образовательных программ для школьников, посещающих музей.

Обновление музея – это еще и подарок к юбилею Усть-Усы, в этом году селу исполнилось 255 лет. Солидный возраст и у школы, в которой организован краеведческий музей. Это одно из старейших образовательных учреждений в Коми, в прошлом году СОШ отпраздновала 115-летие. Сейчас здесь учится 160 ребят из села и соседней деревни Новикбож. В прошлом году в школе открыт первый в муниципалитете центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», школьники изучают 3D-моделирование, основы компьютерного дизайна, робототехнику.

Анна Аянова

Фото vk.com/sijanie_severa