«Генерал» железной дороги

По железной дороге Республики Коми в рамках акции «Голосами Победы» проедет паровоз П-36 (1955 года выпуска). Это советский магистральный паровоз, за полосы на борту прозванный в народе «генералом».

Вечером 27 августа он был в Микуне, 28 августа в Сосногорске, затем в Печоре и Воркуте. В Воркуту поезд прибудет 29 августа в полдесятого утра, на станцию Елецкая в три часа дня.

Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги, все желающие смогут посетить его вагон-музей, реконструированный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, в выставочном зале поезда установлены новые витрины, обновлен общий интерьер.

Экспозиция охватывает историю железной дороги, начиная со второй половины XIX века до наших дней. Среди экспонатов вагона – железнодорожная форма, инструменты и сигнальные фонари, электрожезловый аппарат Вебба-Томпсона, устройства сигнализации и связи XX века, отрезки рельсов и многое другое.

Артур АРТЕЕВ

Фото ru.wikipedia.org