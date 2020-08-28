Дом для волонтеров

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества теперь располагается в здании Коми республиканской академии государственной службы и управления. Волонтером отдали помещения в левом крыле здания на третьем этаже, там они теперь могут работать, общаться, делиться опытом, проводить различные мероприятия.

Большой холл разделили на несколько зон с нишами, диванчиками с высокими спинками, теперь здесь можно, небольшими группами по три-четыре человека что-то обсуждать, не мешая соседям (а при желании можно передвинуть мебель и объединиться), есть также актовый зал со всем необходимым оборудованием, две переговорные комнаты, помещение, где можно отдохнуть в креслах-«мешках», выпить чаю и перекусить. На базе центра также расположится Молодежный проектный офис Коми, с помощью его специалистов добровольцы будут разрабатывать проекты, оформлять заявки на гранты.

Новоселье отпраздновали 25 августа. На открытие центра пришел врио главы Коми Владимир Уйба. Вместе с руководителем «Доброштаба Республики Коми» Анастасией Никифоровой руководитель региона перерезал красную ленточку на входе.

Экскурсию по центру провела заместитель директора по молодежной политике Республиканского центра детей и молодежи Ольга Залевская, подробно рассказав, для чего предназначено то или иное помещение. Она поблагодарила всех, кто помог с обустройством центра – от тех, кто разработал его дизайн, до регионального правительства, благодаря которому появились средства на переделку и ремонт помещений, покупку оборудования. Как выяснилось, к назначенному новоселью успели только-только, по словам министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Якимовой, мебель расставили лишь накануне вечером.

Владимир Уйба отметил важность того, что центр открылся в год, когда волонтерство во всем мире оказалось на передовой, добровольцы, понимая опасность коронавируса, тем не менее, активно работали, рискуя своими здоровьем и жизнью.

– Когда говорят, что у нас «не та» молодежь, я отвечаю, что да, она абсолютно не та, потому что мы живем в другом мире. Мы отражение – этого мира, и судить нас надо не по словам, не по тому, как человек одет, а по тому, как он себя проявляет в опасной, сложной обстановке. Это год показал, что молодежь у нас – та. И все вы, здесь собравшиеся, этому подтверждение, – оценил деятельность волонтеров Владимир Уйба.

Далее добровольцы устроили для руководителя региона импровизированное ток-шоу. Ему поручили нажимать на светящийся зеленый шар, компьютер выдавал одно из направлений добровольчества (волонтеры-медики, волонтеры в сфере культуры, «серебряные» волонтеры), после чего представители этого направления рассказывали о своей деятельности. Владимир Уйба также рассказал о своем опыте добровольчества, начиная со школьных времен, признавшись со смехом, что начиналось это все с чисто символической помощи ветеранам в «тимуровском» детстве: «Редиску вместо сорняков выдергивали, а дальше ветераны вели нас пить чай». Потом был уже более серьезный опыт, а затем и сотрудничество с волонтерами-студентами во время ликвидации ЧС в период работы руководителем Федерального медико-биологического агентства.

В финале встречи врио главы вручил награды самым активным добровольцам Коми, тем, кто в этом году помогал в реализации противовирусных мер, помогал с доставкой продуктов и лекарств на дом, дежурил на вокзалах, измеряя температуру прибывающим.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru