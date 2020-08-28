Детсады Коми вошли в список лучших по стране

Восемь детских садов Коми вошли в число победителей всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 2020».

Конкурс проводился в один заочный этап с 1 октября 2019 года по 19 февраля 2020 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. В нем приняли участие более 72 тысяч дошкольных образовательных организаций со всей России, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

По итогам конкурса определены 500 победителей со всей страны, среди которых шесть детских садов Сыктывкара и по одному детскому саду Усинска и Воркуты. Лучшими дошкольными организациями года на федеральном уровне признаны сыктывкарские детские сады №№ 96, 116, 4, 44, 88, 99. Лавры победителей достались также усинскому детсаду №20 и воркутинскому детсаду №35.

Галина ГАЕВА

Фото mos.ru