Число больных COVID-19 резко сокращается

По состоянию на 26 августа в Коми лабораторно подтверждены 6429 случаев инфицирования COVID-19, за день добавилось 22 новых случая. За сутки выздоровели 58 человек, общее число справившихся с инфекцией жителей Коми уже 5341. Болезнь в активной фазе у 1005 пациентов. С начала пандемии в республике скончались 83 человека.

Наибольшее количество инфицированных по-прежнему в Сыктывкаре, Воркуте и Усинске. Например, в городе нефтяников 1327 инфицированных, 715 из них – вахтовики. Выздоровели 1244 пациента с диагнозом COVID-19. За сутки, 25 августа, количество подтвержденных новых случаев заболевания (8) превысило число фактов выздоровления (5).

Во всех городах и районах фиксируются случаи несоблюдения масочного режима и социальной дистанции. Администрация Усть-Вымского района в связи с этим отметила ухудшение ситуации с распространением коронавируса в муниципалитете. По информации главного врача Усть-Вымской ЦРБ Натальи Семеновой, это ухудшение связано с тем, что жители района практически перестали соблюдать меры предосторожности, а именно: не соблюдается социальная дистанция, игнорируется требование о масочном режиме. Выявляются случаи, когда граждане скрывают от работодателя свое плохое самочувствие, являясь переносчиками инфекции, и ходят на работу, тем самым создавая очаг заболевания в рабочих коллективах. Массовое возвращение жителей после отпуска из южных регионов увеличивает риск завоза инфекции.

Людмила ВЛАСОВА

Фото golos-nekrasovki.ru