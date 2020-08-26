Владимир Уйба призвал исправить ситуацию с заготовкой леса в Коми

Временно исполняющий обязанности главы республики провел 25 августа заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Коми.

Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования в республике, противодействия правонарушениям и преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних, а также ряд других вопросов, сообщила пресс-служба главы региона.

Особое внимание было уделено вопросу межведомственного взаимодействия в ходе выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере экологии, включая сферу лесопользования.

Только за шесть месяцев этого года органами прокуратуры в сфере экологии выявлено 1392 нарушения закона. В сфере лесопользования – 439.

На территории лесного фонда республики лесничествами выявлено 79 фактов незаконных рубок (за весь 2019 год – 110) в объеме 820 кубометров (за весь 2019 год – 1316,0 кубометров).

– Коллеги, мы живем в «лесной» республике, лес является нашим достоянием и богатством. Мы обязаны предпринять все необходимые меры для обеспечения декриминализации сферы природопользования, – подчеркнул врио главы Коми. – Кроме того, сегодня остро стоит вопрос о необходимости внесения изменений в республиканское законодательство в части порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Практически во всех районах мне задают одни и те же вопросы: «Почему, проживая в лесной республике, я должен думать о том, где мне взять лес? Почему я должен везти его за 50-60 километров? Почему я за него должен платить больше, чем в соседней и тоже лесной Архангельской области?».

Владимир Уйба дал поручение Минприроды и Минюсту Коми подготовить предложения по внесению изменений в федеральное и республиканское законодательство.

Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики»