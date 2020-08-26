Ферма в Ласте

Заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в рамках рабочей поездки в Ижемский район проверил ход строительства фермы на 100 голов крупного рогатого скота в деревне Ласта. В настоящее время на объекте осталось подвести электричество и водопровод.

По словам главы хозяйства, на днях должны приступить к монтажу внутреннего оборудования. Ввести в эксплуатацию новую ферму планируется в декабре 2020 года. Напомним, в 2017 году хозяйство Николая Канева выиграло грант на постройку семейной фермы на 100 голов. Стоимость проекта составляет 22,6 миллиона рублей, из них средства гранта – 13,56 миллиона рублей.

Хозяйство Николая Канева производит сливочное масло, молоко, сметану, сливки, кефир, творог, фарш, вырезку, мясо на кости. Молочная продукция имеет узнаваемую брендированную упаковку. Продукция сертифицирована и реализуется в бюджетные учреждения района. Строительство новой молочной фермы позволит повысить культуру и эффективность существующего молокоперерабатывающего производства.

– Гранты на развитие семейных ферм помогают обеспечить население качественным свежим молоком и мясом местного производства и создавать рабочие места для жителей в отдалённых сёлах нашей республики. Развитие частных фермерских хозяйств – это направление, которое мы будем поддерживать и дальше, – прокомментировал Анатолий Князев.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минсельхоза Коми