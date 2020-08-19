Три кандидата на один мандат

На выборах в местные советы в Коми ожидается приличная конкуренция

Выборы в советы городов и районов, которые пройдут в республике в единый день голосования 13 сентября, можно в чем-то сравнить с приемной кампанией в среднестатистическом вузе: на одно место, то есть мандат, в среднем претендует три человека, но возможно, немало кандидатов еще отсеется по собственному желанию или по другим причинам.

18 августа состоялась очередная пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрия Митюшева (который этим летом с прессой общается как никогда часто – сначала голосование по поправкам в Конституцию, теперь выборы главы Коми, депутатов в Госсовет и местные советы).

– Уже понятны очертания ситуации, которая будет развиваться на этих выборах, – заметил Дмитрий Митюшев.

В первую очередь председатель ресизбиркома подвел итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов в местные советы. Выдвигаться можно было с 4 июля по 3 августа, регистрация завершилась 12 августа.

По смешанной избирательной системе выборы проводятся в Сыктывкаре, Инте и Воркуте. В Сыктывкаре по единому избирательному округу кандидатов выдвинули четыре парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») плюс «Коммунисты России», «Родина» и «Зеленая альтернатива» (этой партии в регистрации кандидатов в столице Коми отказано из-за нехватки документов). В Инте – также заявлялась парламентская четверка плюс «Родина». «Родина» получила отказ в регистрации после проверки подписей, «Справедливая Россия» не смогла, по словам председателя ресизбиркома, пройти процедуру заверения списка кандидатов. В Воркуте заявлялись те же партии, что в Инте, «Родине» также отказано – недостаточно достоверных подписей.

На выборы в органы местного самоуправления в целом выдвинулось 1089 кандидатов, регистрацию прошли 1039. В числе претендентов было 299 самовыдвиженцев (к моменту окончания регистрации стало 268). 790 выдвинуто от структурных подразделений избирательных объединений (осталось 771), причем к таковым на сей раз относятся не только партии, но и межрегиональный объединенный профсоюз «Защита», который выдвинул четверых кандидатов (осталось три). Новичок на нынешних выборах – «Родная партия», выдвинувшая одного кандидата (он же прошел регистрацию, идет на выборы в Ыбе). Не слишком пока на слуху и партия «Коммунисты России» (было и осталось 10 кандидатов), хотя и новичком на политическом поле ее не назовешь. Остальные же политические игроки давно и хорошо известны всем: «Единая Россия» (345 кандидатов, осталось 341), КПРФ (140, все зарегистрированы), «Справедливая Россия» (было 138, осталось 134), ЛДПР (125, один регистрацию не прошел), «Родина» (было 27, осталось 18).

Разница в цифрах между заявленными и зарегистрированными – это 37 кандидатов, которым отказали в регистрации (причины отказов – недостаточное количество достоверных подписей, непредоставление всех необходимых документов и сокрытие сведений о судимости). 13 претендентов на мандаты передумали идти на выборы сами.

– В целом конкурентность и альтернативность на выборах по одномандатным и многомандатным округам – около трех кандидатов на один депутатский мандат, – заключил Дмитрий Митюшев. – Это достаточно хороший показатель.

Также с 17 августа возобновлена подготовка к дополнительным выборам депутатов советов Емвы, Мещуры, Тракта и Чиньяворыка в Княжпогостском районе, Благоево, Ёдвы и Чупрово в Удорском, а также в Ижме. Этап выдвижения кандидатов завершился еще в марте, но выборы, назначенные на 5 и 12 апреля этого года, по причине пандемии коронавируса отложили. В целом в этих выборах на сегодня принимают участие 68 кандидатов – девять самовыдвиженцев и 59 представителей избирательных объединений.

Все 18 муниципалитетов, где будут проходить местные выборы (в двух оставшихся советы сформировали в прошлом году) охватили кандидаты от «Единой России». Остальные представители парламентской четверки представлены не везде. Так, КПРФ не выдвинула кандидатов в советы Сысольского и Троицко-Печорского районов, «Справедливая Россия» – в Троицко-Печорском и Удорском. ЛДПР не идет на местные выборы в Корткеросском, Удорском и Усть-Куломском районах.

В муниципалитетах, где пройдут выборы, нужно заместить 404 вакантных места, 335 из них по одномандатным округам. По единому избирательному округу распределяется 15 мандатов в Сыктывкаре, 12 в Воркуте, 10 в Инте. Если же брать в расчет отложенные апрельские выборы, которые также пройдут в сентябре, то уже получается 429 мандатов – 372 на выборах депутатов советов городских округов, 57 – на выборах депутатов советов поселений.

В целом, по мнению Дмитрия Митюшева, нынешние местные выборы могут стать хорошим заделом для тех партий, которые захотят на следующих выборах главы Коми выдвигать своего кандидата: можно, активно работая на местах, обрести много сторонников и потом не иметь проблем со сбором подписей в поддержку своего кандидата.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований поселений предусмотрено досрочное голосование в помещениях участковых комиссий со 2 сентября.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Избиркома Коми

Тем временем в Верховном суде Коми рассматриваются заявления об отмене решений о регистрации кандидатов на выборы в Госсовет. А также об отмене решений об отказе в регистрации. То есть некоторые партии не согласны с тем, что зарегистрировали их конкурентов, другие с тем, что их самих не зарегистрировали. Дмитрий Митюшев отметил, что на этих выборах в Коми работают хорошо подготовленные команды юристов, которые зорко отслеживают недочеты в работе конкурентов, обращаются с заявлениями в суды и ресизбирком.

– Решения будут приняты до конца недели, и тогда, надеюсь, мы уже поймем содержание наших избирательных бюллетеней, – отметил Дмитрий Митюшев. – Ведь, кроме того, продолжают поступать заявления об отказе кандидатов от участия в избирательной кампании. С начала недели по Госсовету поступило три таких заявления. Мы их исключаем из списков. Нам бы хотелось закончить эту работу побыстрее, потому что пора изготавливать избирательные бюллетени, вносить в них сведения о кандидатах. Не хотелось бы потом вычеркивать информацию вручную. То же касается информационных материалов.

Председатель ресизбиркома привел пример с одним кандидатом, который идет уже не на первые выборы и каждый раз не сразу предоставляет необходимый пакет документов, раньше это было еще приемлемо, теперь недопустимо. В результате на место в Госсовете он претендовать уже не сможет, а вот на местные выборы, куда принес все и сразу, он попадает.

Дмитрий Митюшев отметил, что в этом году кандидатов на места в Госсовете особенно много, потому что некоторые избирательные объединения решили выдвинуть претендентов по максимуму. Связано увеличение числа претендентов по сравнению с прошлыми выборами еще и с тем, что тогда были другие параметры: сейчас в каждой территориальной группе может быть от трех до пяти человек, а в 2015 году было от двух до трех.