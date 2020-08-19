Выздоровевших – больше пяти тысяч

По состоянию на 19 августа в Коми лабораторно подтвержден 6191 случай заболевания COVID-19. За сутки добавились 43 новых случая. С начала пандемии с коронавирусной инфекцией в регионе справились 5042 человека. В активной фазе болезнь протекает у 1073 пациентов.

В период летних отпусков принципиальное значение для многих жителей Коми, контактировавших с инфицированными, приобретает срок выполнения анализа на COVID-19. Без справки об отсутствии инфекции некоторые северяне не могут поехать отдыхать на юг. Так, например, вопрос о причинах задержки результатов анализов задала одна из жительниц Усинска на странице Усинской ЦРБ в соцсетях. Главврач медицинского учреждения Максим Чуркин сообщил, что медики работают в строгом соответствии с порядком, определяющим последовательность действий проведения исследований на COVID-19. Круг лиц, подлежащих обследованию на COVID-19, определяется Роспотребнадзором. По каждому вновь инфицированному Роспотребнадзор выписывает предписание, в котором указывается список контактных лиц, которые берутся под медицинское наблюдение на 14 дней от момента последнего контакта с инфицированным. У них производят забор мазков для исследования методом ПЦР на COVID-19.

Материал на исследование доставляется сотрудниками Усинской ЦРБ в соответствии с утвержденной приказом Минздрава Республики Коми схемой маршрутизации – в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Сыктывкаре. Отправка материала осуществляется поездом Усинск – Сыктывкар, который ходит не ежедневно. Но при этом срок от момента забора мазков до их доставки в лабораторию не превышает 72 часов, определенных методическими рекомендациями.

Результаты поступают в больницу по защищенному каналу интернета в течение суток с момента проведения исследования, за исключением выходных. В этот же день работники поликлиники обзванивают контактных, снимая их с наблюдения (если закончился 14-дневный срок наблюдения) или ставят под наблюдение как инфицированных (при положительных мазках).

Из-за большого количества поступающих мазков в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии срок проведения ПЦР-исследования в большинстве случаев составляет от пяти до девяти дней. Таким образом, обычно срок готовности анализов от момента их забора – от восьми до 12 дней.

Как подчеркнул главврач, сотрудники Усинской ЦРБ не заинтересованы в задержке при проведении анализов мазков на COVID-19. Чем раньше больница получит отрицательные анализы, тем раньше снимет пациентов с наблюдения. Но даже при получении отрицательного результата все контактные лица должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным.

В Усинске по состоянию на 18 августа лабораторно подтверждены 1302 случая инфицирования, выздоровели 1204 человека.

Администрация Печоры сообщила, что в соответствии с постановлением правительства Коми от 17 августа на территории муниципального образования муниципального района «Печора» отменены ограничительные мероприятия (карантин) с восьми часов 18 августа. Но ряд ограничительных мер, в том числе масочный режим, остаются обязательными для выполнения.

Во всех муниципалитетах продолжаются рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемических требований.

Людмила ВЛАСОВА

Фото baigenews.kz