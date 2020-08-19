Энергетики готовятся к зиме

В Коми обсудили вопросы подготовки электроэнергетической отрасли к зиме. Руководители предприятий доложили, как идут работы в этом направлении, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей энергосистемы под председательством и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталия Поправки.

Сейчас, как сообщили в МинЖКХ, началась поставка трансформаторных подстанций и материалов для строительства линий электропередачи на склады АО «Коми коммунальные технологии». Дизельные электростанции, обеспечивающие электроснабжение в отдаленных населенных пунктах Коми, обеспечены топливом, проверены и подготовлены к работе, на ДЭС «Черноборск» заменен дизель-генератор, на ДЭС «Габово» установлены накопители электроэнергии.

На котельных и ТЭЦ филиала «Коми» группы «Т Плюс» и ООО «Воркутинские ТЭЦ» идет капремонт котлоагрегатов на котельных коммунального значения, перекладка ветхих тепловых сетей. Во всех подразделениях филиала уже сформированы запасы топлива, причем выше нормы.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» обследуют подземные газопроводы, проводят техобслуживание запорной арматуры, ремонт зданий и оборудования газорегуляторных пунктов, устройств электрохимической защиты газопроводов. Готовность системы газораспределения составляет 76 процентов.

Ремонты идут и в Коми тепловой компании. Котельные готовы к сезону холодов на 73 процента, тепловые сети на 92, водопроводные сети на 79, канализационные сети на 81.

По итогам заседания Виталий Поправка обратил внимание на необходимость создания ресурсов (материальных и финансовых) на случай аварийных ситуаций. Окончательный срок получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов ресурсоснабжающими предприятиями – 1 ноября.

Анна АЯНОВА

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