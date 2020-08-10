Первые итоги пилотного проекта по соцконтракту

С начала года почти 2700 жителей Коми с низкими доходами заключили социальный контракт. Соцконтракт может помочь малоимущим гражданам повысить доходы или преодолеть сложную жизненную ситуацию.

В министерстве труда, занятости и социальной защиты региона напомнили, что с этого года в республике началась реализация федерального пилотного проекта по внедрению технологии предоставления пособия на основании социального контракта.

«Соцконтракт – это соглашение, которое заключается между малоимущим гражданином и центром соцзащиты на срок от трех месяцев до года при согласии всех совершеннолетних членов его семьи. На основании соглашения центр обязуется выплатить гражданину пособие, а гражданин – выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации. На сегодня такое соглашение уже заключили 2691 житель республики», – сообщили в ведомстве.

Госсоцпомощь на основании социального контракта может быть оказана по четырем направлениям. Так, 678 человек заключили соцконтракт для реализации мероприятий по поиску работы, 435 – решили пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование, еще 183 участника проекта займутся предпринимательской деятельностью или организацией крестьянско-фермерского хозяйства. По другим мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, соцконтракт заключили 1395 человек.

По каждому из направлений малоимущим гражданам предусмотрена выплата пособия.

«При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или открытии фермерского хозяйства гражданин может получить единовременную выплату по своим фактическим затратам на покупку необходимого оборудования. Эта помощь может достигать 250 тысяч рублей. В остальных случаях предусмотрена ежемесячная выплата. Ее размер равен средней величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Коми за второй квартал года, предшествующего году заключения соцконтракта. В 2020 году эта сумма составляет 14 868 рублей. Стоит отметить, что по направлению профессионального обучения или дополнительного профобразования кроме ежемесячного пособия предусмотрена еще и единовременная выплата на обучение до 30 тысяч рублей», – пояснили в региональном минтруде.

В рамках федерального пилота социального контракта на оказание господдержки малоимущим жителям Коми в 2020 году планируется направить 651 миллион рублей: из них 195 заложено в республиканском бюджете, а софинансирование из федерального бюджета составит 456 миллионов.

Роман СЕМЕНОВ