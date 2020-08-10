Спортплощадка для «особенных» детей

В Воркуте оборудовали спортивно-игровую площадку для слабовидящих детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Площадка расположена на территории начальной школы – детского сада №1. Проект «Здоровая прогулка» реализован в рамках «Народного бюджета», сообщила пресс-служба администрации заполярного города.

Общая стоимость проекта составила свыше 550 тысяч рублей. Он предусматривает обустройство площадки, которая разделена на три зоны: спортивную и две игровые для детей в возрасте двух-трех и трех-семи лет.

Особенностями двигательной деятельности слабовидящих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является нарушение координации, плохая ориентировка, скованность движений. Недостатки физического развития могут проявляться в различных нарушениях опорно-двигательного аппарата и осанки. Целенаправленное комплексное воздействие средствами физического воспитания – один из путей решения проблемы, ведущий к преодолению отклонений в состоянии здоровья дошкольников.

Проект разработан с учетом создания спортивно-игровых условий для физического и психического развития слабовидящих обучающихся, детей с инвалидностью и ОВЗ, а также детей дошкольного возраста, проживающих в прилегающих районах, в том числе не посещающих данное учреждение. Кроме того, площадкой могут пользоваться и социальные партнеры – прогимназия №1 и детский сад №26.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты