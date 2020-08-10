«Народный бюджет» – от культуры до спорта

Уже завершены или завершаются в ближайшее время работы по множеству проектов «Народного бюджета», запланированных на это лето. Большая часть проектов реализуется на селе, но есть и городские.

Например, в Сыктывкаре с подачи городского Центра коми культуры воплощается в жизнь проект «Коми ань», направленный на раскрытие роли женщины в традиционной культуре коми народа. По сообщению пресс-службы администрации города, в рамках проекта шьются костюмы, в которых артистки будут выступать на городских и республиканских мероприятиях, уже готовы 19 головных уборов и 20 сарафанов, в комплекты войдут также передники и пояса. Кроме того, в рамках проекта солисты хора «Эжва катыд» проведут в режиме онлайн мастер-классы по кулинарии, декоративно-прикладному творчеству – вязанию, вышиванию, ткачеству и лозоплетению. Также запланированы концертные программы с песнями на коми языке, демонстрацией национальных обрядов.

А в деревне Чаркабож Ижемского района по линии «Народного бюджета» вскоре появится спортивная площадка. Как сообщается на официальном сайте района, на днях в Чаркабож на барже завезли оборудование для нее – элементы будущих турников, брусьев, рукохода, кругового спортивного комплекса, различных тренажеров, которые разместят под теневым навесом. По словам старосты Чаркабожа Елены Чуркиной, встречали и разгружали груз всем миром, для деревни это большое событие. И обустраивать площадку тоже будут своими силами при поддержке специалистов районного отдела физкультуры. Разместят спортивные сооружения возле местной школы. Бюджет проекта составил 682,90 тысячи рублей, 600 – из республиканского, 68 – из местного, остальное внесли жители деревни. Это уже вторая инициатива, на которую Чаркабож получает поддержку – в 2018 году на средства «Народного бюджета» здесь обновили школу: установили стеклопакеты, обустроили туалеты, отремонтировали полы и заменили двери.

Проекты «Народного бюджета» в Коми реализуются в сфере малого и среднего предпринимательства, в сферах культуры, дорожной деятельности, благоустройства, образования, развития агропромышленного комплекса, а также обустройства источников холодного водоснабжения и в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории региона. В следующем году, как рассказал и.о. главы региона Владимир Уйба, с помощью «Народного бюджета» будут развивать экологический и медицинский туризм. И финансирование проекта вырастет до 200 миллионов рублей из республиканского бюджета. В нынешнем году на 237 проектов «Народного бюджета» в целом будет потрачено более 150 миллионов рублей.

В начале учебного года, когда будут отменены ограничения, связанные с коронавирусом, откроется спортивная площадка для мини-футбола в первом микрорайоне села Пажга. Руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина на своей странице «ВКонтакте» подробно рассказала об этом проекте и почему он был так необходим пажгинцам. В селе очень любят футбол, сборная команда Пажги неоднократно побеждала в районных турнирах, участвовала в первенствах по мини-футболу в столице Коми. Но до нынешнего дня в Пажге вообще отсутствовало футбольное поле, и местным школьникам, сборной команде, приходилось ездить на тренировки и соревнования в Выльгорт и Сыктывкар. Под футбольное поле переоборудовали старую спортивную площадку. Для этого ее выровняли, уложили искусственный газон, сделали отсыпку кварцевым песком для устойчивости ворса, поставили ворота и нанесли разметку. Стоимость проекта составила 872 тысячи рублей. Но были использованы не только средства «Народного бюджета», помогла также общественная организация «Российский футбольный союз», которая безвозмездно выделила искусственный газон. И хотя официально площадка еще не открыта, на ней уже начали тренироваться местные спортсмены.

Анна АЯНОВА

Фото admizhma.ru и vk.com