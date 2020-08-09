Антитеррор в формате онлайн

Правовой час «Мы разные, но мы вместе против террора» провели сотрудники культурно-досугового отдела Центра досуга и кино «Октябрь» сыктывкарского поселка Верхний Чов. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мероприятие прошло в онлайн-формате. Как пояснила автор сценария и ведущая правового часа – менеджер по культурно-досуговой деятельности центра «Октябрь» Ольга Ставинская, сейчас, когда внимание общества направлено в основном на меры профилактики распространения COVID-19, крайне важно не забывать и о других угрозах, в том числе и об угрозе терроризма.

Ужас без маски

Правовой час, рассчитанный в первую очередь на подростковую аудиторию, Ольга Ставинская начала с определения слова «террор». С латинского языка оно переводится как «страх, ужас». По сути, террор – устрашение политических противников путем физического насилия, вплоть до убийства, принуждение представителей органов власти путем насилия к совершению каких-либо действий в интересах террористов.

Ведущая правового часа подчеркнула, что террорист – это всегда преступник, даже если он объясняет свои действия какими-то красивыми словами, говорит о стремлении к достижению высоких целей. Последователи идеологии террора могут быть очень убедительны, поскольку зачастую сами верят в те ложные идеалы, которые навязали им «наставники». Но способы, которые они используют для достижения заявленных целей, преступны: это убийства, взрывы, захват заложников.

Бытует мнение, что терроризм как явление возник не очень давно. Но тактика применения насилия для достижения различных целей, в том числе политических, использовалась на протяжении всей истории человечества начиная с самых ранних ее периодов. А вот определение «терроризм» появилось относительно недавно – во времена Великой французской революции.

Также ошибочно и мнение о том, что в СССР не совершались террористические акты. Самым громким и кровавым в истории СССР терактом, первым случаем открытого террора называют взрывы, прогремевшие в Москве 8 января 1977 года. В 17 часов 33 минуты в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошел взрыв. Эпицентр его находился в переполненном третьем вагоне состава. В результате взрыва семь человек погибли, более 30 получили ранения. Среди раненых было много детей, у которых еще продолжались каникулы.

В 18 часов 05 минут бомба взорвалась в гастрономе №15 на улице Дзержинского. Устройство было задвинуто под массивный прилавок-холодильник, он выдержал взрывную волну, поэтому никто не пострадал. Третью бомбу заложили в чугунную урну на улице 25 Октября. Она взорвалась в 18 часов 10 минут, и в этом случае тоже обошлось без жертв.

По тревоге подняли всех сотрудников столичных управлений МВД и КГБ. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, проводивший субботний день на охоте, срочно выехал в столицу. На совещании у Брежнева слово «теракт» звучало открыто. Генсек дал распоряжение спецслужбам – задействовать все имеющиеся силы, преступление раскрыть в кратчайшие сроки.

Правда, в кратчайшие сроки вычислить преступников не удалось. Много месяцев правоохранители буквально по крупицам собирали улики и информацию. Выйти на след террористов помогла бесхозная сумка, обнаруженная 2 ноября 1977 года на Курском вокзале. В ней оказалась еще одна бомба, подобная тем, что сработали в январе. Как впоследствии установили эксперты, эта бомба не взорвалась из-за севшей батарейки. В сумке лежала одежда, очевидно забытая террористами. Вскоре владельцы этих вещей были задержаны. Трое жителей одной из южных республик СССР оказались радикальными националистами. Сотрудники МВД и КГБ СССР собрали достаточно доказательств того, что эти люди устроили взрывы в январе, а в ноябре прибыли в Москву для совершения новых терактов.

20 января в Москве суд приговорил троих террористов к высшей мере наказания (расстрелу). Приговор был приведен в исполнение.

Бомба на Стефановской площади

Правоохранители Коми АССР столкнулись с угрозой теракта еще раньше – 1 мая 1966 года. Злоумышленники планировали взорвать бомбу на Юбилейной (ныне Стефановской) площади Сыктывкара во время демонстрации.

За два часа до начала праздничного шествия на площади заканчивалось оформление заранее установленной центральной трибуны. Один из рабочих заметил у трибуны присыпанный землей ящик, в котором что-то «тикало», сообщил о подозрительном предмете сотрудникам спецслужб.

Позже выяснилось, что в ящике находилась самодельная мина. Кустарное взрывное устройство было соединено с будильником, установленным так, чтобы взрыв произошел через 20 минут после начала демонстрации.

Сыктывкарские террористы буквально сами оставили свой адрес на месте преступления. Во время осмотра газет, в которые было завернуто взрывное устройство, правоохранители заметили цифры, выведенные чернилами над названием издания. Такие пометки обычно оставляли почтальоны, обозначая адрес подписчика периодики. В срочном порядке опросили почти всех почтальонов в городе. Одна из опрошенных узнала свою пометку, назвала адрес. В этой квартире проживала женщина, у которой был сын студент-физик. Он учился в Ленинграде, но приехал к матери «на побывку».

Во время обыска в квартире нашли детали от часов, заложенных во взрывное устройство, и нитки, аналогичные тем, которыми был перевязан сверток, обнаруженный в ящике. Студент признался, что делал бомбу сначала дома, потом перенес «производство» в квартиру школьной подруги. И закладывали ящик в ночь перед демонстрацией вместе: пока студент прятал ящик под трибуной, девушка стояла на страже, должна была предупредить в случае появления милиции. Впрочем, злоумышленнику хватило нескольких секунд, чтобы засунуть ящик под трибуну.

Парня и девушку задержали. Студент признался, что заложил бомбу. Злоумышленники утверждали, что хотели только увидеть переполох среди важных партийных работников, которые должны были находиться на центральной трибуне. Хотя правоохранители считали, что несостоявшийся теракт имел идеологическую подоплеку: студент слушал радиостанции капстран, вещавшие на СССР и преподносившие происходящее в Союзе в черном свете. Да и сам молодой человек не скрывал, что ему многое не нравится в СССР.

В суде были озвучены данные экспертизы, которые свидетельствовали о том, что молодой человек страдает психическим заболеванием. Вместо уголовного наказания суд постановил применить к больному меры медицинского характера – лечение в психбольнице. Сообщница «террориста» в больницу не попала, но ей тоже пришлось для профилактики походить на приемы к психиатру.

В обоих случаях – и в Москве, и в Сыктывкаре – важную роль в предотвращении теракта сыграли обычные люди, которые обратили внимание на подозрительные бесхозные предметы и сообщили о них правоохранителям. Этот доступный каждому метод борьбы с терроризмом может спасти жизни людей и сейчас.

Ведущая правового часа напомнила, что при обнаружении бесхозных сумок, чемоданов, пакетов в людных местах ни в коем случае нельзя трогать их, смотреть, что в них находится. Надо отойти на безопасное расстояние, по возможности предупредив окружающих об опасности, и сообщить о подозрительной находке уполномоченным лицам. Например, если предмет находится в торговом центре, то надо сообщить охраннику или руководству центра. Если подозрительная вещь обнаружена на улице, необходимо, отойдя на безопасное расстояние, позвонить по телефону службы спасения 112 или в дежурную часть полиции.

Лицом к лицу с опасностью

К сожалению, угроза терроризма и в период пандемии коронавируса по-прежнему актуальна для людей во всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Наверняка террористы не соблюдали режим самоизоляции и прочие ограничительные меры и уж точно не собираются откладывать задуманное до лучших времен. Сейчас, в период летних отпусков, особенно важно помнить об угрозе совершения теракта, поскольку жители Республики Коми часто отправляются отдыхать в привлекательные для террористов места – это юг России, Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники.

Буквально 27 июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся в Москве. По официальной информации ФСБ России, злоумышленник намеревался совершить массовый расстрел граждан в столице России. Преступник – уроженец одной из стран Центральной Азии. Проживал в Москве на съемной квартире – там нашли доказательства того, что он был связан с террористами в Сирии и готовил теракт.

На территории Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации, в состав которой входили шестеро жителей региона (граждане одной из среднеазиатских стран и России). Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях.

10 июня сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержаны пятеро граждан России. Установлено, что эти люди осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков столицы республики, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о готовившихся преступлениях, а также о связях злоумышленников с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Даже в Тверской области, которая, казалось бы, не входит в сферу интересов террористов, предотвращен теракт. В городе Кимры задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России. У девятнадцатилетнего молодого человека изъяты модернизированный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу «коктейль Молотова», холодное оружие, средства связи и дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

Как показывают эти примеры, потенциальные террористы могут оказаться совсем рядом даже в небольшом тихом городе в центре страны. Но это не повод предаваться панике и бояться собственной тени. Подавляющему большинству террористов не удается довести свои замыслы до конца, их задерживают на стадии подготовки к совершению преступления. По информации ФСБ РФ, за три года в России предотвращено более 250 терактов.

Вероятность стать жертвой теракта или заложником террористов невелика, но ее нельзя исключать совсем. Поэтому необходимо знать правила безопасности, о которых напомнила ведущая правового часа.

Скажем, многие подростки уверены, что в случае захвата заложников настоящий мужчина должен оказать сопротивление террористам – пример тому «крепкий орешек» Брюс Уиллис, который уже много лет спасает мир на телеэкране. Но в реальности с киногероя ни в коем случае не надо брать пример. Демонстрация героизма может иметь самые печальные последствия. Задача человека, ставшего заложником, – выжить. А для этого надо сохранять спокойствие, не устраивать истерики, выполнять требования террористов, стараться не провоцировать их ни словом, ни даже прямым взглядом в глаза. Ну а спасением заложников займутся профессионалы.

Ольга Ставинская отметила, что правовой час набрал на интернет-странице верхнечовского отдела центра «Октябрь» значительное количество просмотров.

Людмила ВЛАСОВА