Сим-карты с саморегистрацией доступны для сыктывкарцев

В Республике Коми открылись новые пункты продажи сим-карт с саморегистрацией. К несетевой рознице МегаФона присоединилась торговая сеть фирменных магазинов СЛВЗ и МАТÖ. Такой сервис актуален в режиме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми.

В Сыктывкаре продажи уже запущены. В ближайшее время сим-карты с саморегистрацией станут доступны еще в 11 населенных пунктах региона, в том числе Печоре, Усинске, Воркуте, Емве, Инте и других населенных пунктах Республики.

Жителям Коми достаточно зайти в магазин у дома и совершить покупку. Активацию сим-карты можно провести самостоятельно через сервис МегаФона. Вся процедура занимает не более 10 минут, в том числе с авторизацией через портал госуслуг, отметили в пресс-службе.

Приложение оператора распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. При регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, добавились 80 торговых точек в городах и поселках Республики Коми. Количество таких магазинов продолжает расти, отмечают в компании.