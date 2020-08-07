Жители Коми побеждают COVID-19

По состоянию на 7 августа в Коми лабораторно подтверждены 5619 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось 52 новых пациента с COVID-19. В активной фазе болезнь протекает у 1026 человек, 4529 пациентов уже победили инфекцию. С начала пандемии в Коми от коронавируса скончались 64 человека.

Самое большое число инфицированных зафиксировано в Сыктывкаре, Воркуте и Усинске. Как сообщила руководитель администрации столицы Коми Наталья Хозяинова, по состоянию на 6 августа в республике было подтверждено 37 новых случаев инфицирования коронавирусом, 19 из них – в Сыктывкаре. В Республиканской инфекционной больнице находятся на лечении 135 пациентов с COVID-19, в Коми республиканской – 220.

Сотрудники столичной мэрии продолжают рейды, в ходе которых проверяют соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в магазинах, спортивных центрах, салонах красоты и иных учреждениях, а также в общественном транспорте. Во время последних рейдов нарушений не выявлено. В автобусах водители и кондукторы носят маски и своевременно проводят дезинфекцию салонов. О том, соблюдают ли меры профилактики пассажиры, городская мэрия не сообщает.

В Усинске за последние два дня не выявлено новых больных коронавирусной инфекцией. Всего в городе зафиксировано 1250 инфицированных, два человека скончались. Из общего числа заболевших большая часть – вахтовики (695 человек). Диагноз COVID-19 поставлен 554 жителям Усинска.

По информации, размещенной на странице администрации Воркуты в соцсетях, в городе проведено более 40 рейдов на транспорте, проверены 210 маршрутных автобусов, состоялись 19 рейдов по магазинам, проверено 119 торговых объектов.

Напомним, Воркута и Усинск стали городами, в которых в связи со сложной эпидемиологической обстановкой сохранялись некоторые ограничения, снятые в других городах и районах Коми. С 5 августа часть ограничений в Воркуте и Усинске снята, ряд организаций и заведений общепита возобновили работу. По прогнозам сотрудников городской администрации, в связи с этим количество проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований возрастет.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК