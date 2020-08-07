Меры поддержки для подготовки детей к школе

В республике предусмотрена материальная помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, а также возможность расходовать на подготовку к школе выплату за счет регионального семейного капитала (РСК) при рождении третьего или последующего ребенка.

В преддверии нового учебного года пособие на приобретение одежды и обуви детям у семей особенно востребовано. За полгода такую помощь получили 3534 семьи. Расходы бюджета республики на эти цели составили почти 24 миллиона рублей, сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Периодичность предоставления этого вида соцпомощи зависит от того, сколько несовершеннолетних детей воспитывается в малоимущей семье – у многодетных семей и семей с двумя детьми есть возможность получать такую материальную помощь чаще. На сегодня размер этого вида государственной социальной помощи – 6812 рублей, и воспользоваться матпомощью могут все малоимущие семьи, в которых есть несовершеннолетние дети.

Помимо этого, многодетные родители – обладатели сертификата на РСК при рождении третьего или последующего ребенка могут направить на подготовку детей к школе денежную выплату за счет средств регионального капитала.

На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви семьи могут использовать из регионального капитала пять тысяч рублей на каждого ребенка, но не больше 25 тысяч рублей на семью. Представлять документы, подтверждающие трату средств выплаты за счет РСК на эти цели, не требуется. Достаточно представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

За шесть месяцев текущего года выплату за счет средств регионального семейного капитала на подготовку детей к школе использовали 288 семей. На эти цели из бюджета Коми было направлено 2,3 миллиона рублей.

За получением материальной помощи на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также выплаты на подготовку детей к школе за счет РСК нужно обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

Лина ПЕРОВА

Фото orda-gazeta.ru