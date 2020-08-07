Передвижной рентген для пациентов с COVID-19

В Ухтинскую городскую больницу №1 поступили передвижной рентген-аппарат и дезинфектор для эндоскопов.

Как сообщили в администрации Ухты, оборудование для обследования пациентов с коронавирусом приобрели в рамках соглашения о социальном партнерстве между правительством Коми и компанией ЛУКОЙЛ.

Цифровой переносной рентген-аппарат позволит проводить обследования пациентов непосредственно в палате, полностью исключив лишние контакты больных коронавирусом.

Новый дезинфектор для эндоскопов оснащен собственной современной системой водоподготовки с антибактериальной очисткой воды. Это позволит исключить вероятность повторного загрязнения эндоскопа грязной водопроводной водой.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru