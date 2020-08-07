Перспективы развития Койгородского района

Четвертого августа исполняющий обязанности главы Коми работал в Койгородском районе. В ходе рабочей поездки Владимир Уйба осмотрел производственные мощности рыбоводческого хозяйства «Кажым», ознакомился с вопросами развития сельскохозяйственной отрасли муниципалитета, посетил Койгородскую ЦРБ и встретился с представителями общественности района, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Знакомство с Койгородским районом Владимир Уйба начал с поселка Кажым. Здесь на территории Кажымского водохранилища создано форелевое хозяйство. В 2020 году предприятие после длительного перерыва возобновило свою деятельность. В форелевом хозяйстве Сосногорской ТЭЦ было закуплено 28 тысяч мальков. В этом году в садках намерены вырастить около пяти тонн рыбы, а за четыре года увеличить производство до двадцати тонн.

Форелевое хозяйство ООО «Кажым» на территории Кажымского водохранилища было создано в 2007 году. Предприятие успешно развивалось в течение семи лет. В год здесь производили до 70 тонн живой рыбы. Но в 2014 и 2015 годах из-за нехватки кислорода произошел массовый мор рыбы: в 2014 году погибло 52 тонны форели, в 2015 году – 32 тонны.

Владимир Уйба предложил руководству предприятия рассмотреть возможность производства других видов рыб:

– Форель – довольно чувствительная рыба. Ей нужна холодная и проточная вода, насыщенная кислородом. В этом водохранилище ей будет тяжело. Проконсультируйтесь с учеными-ихтиологами, возможно, есть смысл разводить здесь другую рыбу. Например, карпа, толстолобика или белого амура.

В районном центре и.о. главы Коми посетил предприятие по производству молочно-мясной продукции ООО «Койгородок».

В 2017 году предприятие завершило реконструкцию животноводческих помещений. В рамках модернизации кормопроизводства приобретено оборудование и техника: пресс-подборщик, упаковщик рулонов, трактор и кормораздатчик.

Директор ООО «Койгородок» Михаил Турубанов рассказал, что в этом году планирует провести техническое перевооружение молокозавода – приобрести автомат фасовки творога и масла, автомат розлива молока. Также на объектах запланирована установка канализационных очистных систем.

Сегодня поголовье крупного рогатого скота предприятия насчитывает более 700 голов, в том числе 315 – дойное стадо. Удои летом составляют 2500 литров молока в день, а в зимнее время – до 4000 литров в день. Молочный завод производит масло, кефир, сметану, творог, сыр и сливки.

Свою продукцию ООО «Койгородок» поставляет бюджетным предприятиям Сысольского и Койгородского районов, а также в торговые точки. На предприятии работают 93 человека.

Далее Владимир Уйба посетил Койгородскую центральную районную больницу, осмотрел помещения отделений и их укомплектованность медоборудованием. Медицинским оборудованием больница оснащена. В августе этого года ЦРБ ждет поставку мобильного маммографа.

Главный врач Койгородской ЦРБ Вадим Мечетин рассказал, что в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2023 года планируется строительство врачебной амбулатории в поселке Подзь и ФАПа в поселке Вежъю. Также будет проведен капитальный ремонт двух врачебных амбулаторий и семи ФАПов.

Койгородская ЦРБ практически полностью обеспечена медицинскими кадрами. Сегодня здесь нет только офтальмолога. В 2020 году ожидается приезд врача-стоматолога. В 2019-м в район прибыло три врача, в рамках целевой и контрактной подготовки обучается десять студентов. Вместе с администрацией района руководство больницы решает вопрос обеспечения медиков жильем – под общежитие перепрофилирована часть здания гостиницы.

Владимир Уйба поручил региональному минздраву в этом году поставить в медучреждение переносной аппарат УЗИ и два прикроватных монитора.

Еще одно поручение исполняющего обязанности главы Коми – провести на базе Койгородской ЦРБ съезд сельских врачей республики. Мероприятие намечено на 2021 год.

Традиционно рабочие поездки руководителя региона заканчиваются встречами с представителями общественности муниципалитетов. Не стал исключением и рабочий визит в Койгородский район.

Председатель Всероссийской организации инвалидов района Ольга Коткина рассказала Владимиру Уйба о том, что у районной общественной организации нет оргтехники. Порой, чтобы распечатать документ, общественнице приходится обращаться в различные организации и платить деньги.

Владимир Уйба поручил администрации главы Коми изыскать возможность и обеспечить районную организацию инвалидов ноутбуком и другой необходимой оргтехникой.

Председатель районной организации ветеранов Александра Ускирева обеспокоена судьбой одиноких пожилых людей:

– В Койгородском районе давно возникла необходимость строительства дома для ветеранов квартирного типа, где бы постоянно находился социальный работник. Может ли республика в этом помочь?

Владимир Уйба отметил, что такая потребность есть во многих районах Коми. Вопрос уже взят в проработку. Первый дом для ветеранов с отдельными квартирами и территорией для прогулок будет построен в Сыктывкаре. Уже определено место – в поселке Максаковка. Для строительства такого дома в Койгородском районе необходимо прежде всего понять, сколько человек согласны будут переехать в такое жилье, и определить место под строительство.

Руководитель национального парка «Койгородский» Александр Матвеев рассказал, что парк был организован в этом году, у руководства есть большие планы по развитию туризма на его территории. В частности, в парке планируется поставить гостевые домики. Но подъездов к местам строительства нет. Александр Матвеев спросил, возможно ли в рамках партнерского соглашения с АО «Монди СЛПК»

обустроить полтора километра дорог к местам отдыха.

Владимир Уйба поручил минпрому республики проработать вопрос об устройстве и обслуживании дорог с предприятием и включить его в соглашение на 2021 год.

Также на встрече были обсуждены вопросы реабилитации инвалидов, возрождения потребкооперации в сельских районах, тарифов на оплату услуг ЖКХ и электроэнергию, а также переселения из аварийного жилья. И.о. главы Коми дал по каждому вопросу развернутый ответ с возможными вариантами решения проблемы.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru