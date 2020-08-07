Стобалльников наградят грантами

В этом году в Коми выпускники школ, получившие по результатам единого государственного экзамена 100 баллов, будут отмечены грантами в размере 50 000 рублей. Денежное поощрение также получат призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, по итогам ЕГЭ-2020 в республике обладателями стобалльных результатов стали 23 выпускника, из которых двое – мультистобалльники.

Список получателей денежного поощрения будет утвержден до 15 августа. После издания минобразом соответствующего приказа получателям в указанный срок необходимо представить в Коми республиканский институт развития образования пакет документов: копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской), СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты (обязательно в форме выгруженного документа из онлайн-банка). Прием документов проводится до 15 сентября, а сами выплаты – до 1 октября.

Лина ПЕРОВА

Фото tramuk.ru