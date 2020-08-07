Пособие для оленеводов

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, для оленеводов в регионе установлены две меры социальной поддержки.

Так, жителям республики, которые трудятся в качестве оленеводов в оленеводческих хозяйствах Коми, за кочевой и полукочевой образ жизни предоставляется ежемесячная выплата в размере четырех тысяч рублей. По данным минтруда, в первом полугодии эту меру соцподдержки получали 160 человек.

Еще одна республиканская мера соцподдержки предоставляется оленеводам-пенсионерам.

«Жителям региона, которые не менее 15 лет проработали оленеводами и вышли на заслуженный отдых по старости, а также тем оленеводам, которые получают пенсию по инвалидности – если инвалидность вызвана трудовой деятельностью в качестве оленевода, – положена ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, на эту меру социальной поддержки имеют право мужчины, достигшие возраста 55 лет и женщины – 50 лет, а также граждане, которые досрочно вышли на пенсию, при условии, что они также проработали оленеводами не менее 15 лет. С начала текущего года такую выплату получили 126 оленеводов-пенсионеров», – пояснили в республиканском минтруде.

Там также отметили, что получатели республиканских мер поддержки оленеводов проживают в основном в традиционных для этого способа хозяйствования местностях Коми – Воркуте, Усинске, Инте, Ижемском и Усть-Цилемском районах.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минтруда РК