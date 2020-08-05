Выездные бригады медиков для глубинки

Передвижные маммографы и другие комплексы должны использоваться по прямому назначению, то есть работать на выездах в отдаленных населенных пунктах. А в центральных районных больницах должны быть стационарные аппараты. Об этом, отвечая на вопросы жителей республики в ходе еженедельного интервью, заявил и.о. главы Коми Владимир Уйба.

В текущем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплены 23 комплекса, из них 10 маммографов, 10 флюорографических аппаратов, а также три передвижных ФАПа. При этом руководитель региона сообщил, что будет настаивать на приобретении всей диагностической стационарной линейки аппаратов, включая маммографы, флюорографические аппараты, рентгены и УЗИ. Обязательное условие: передвижная техника должна быть задействована для работы в отдаленных селах и деревнях.

В 2020-2021 годах в Коми также появятся бригады выездных специалистов на базе Центра медицины катастроф. В республику пригласят 12-15 узких специалистов.

– Выездные бригады будут полгода ездить по всей республике, а следующие полгода – анализировать свою работу. Бригады предлагается создать на базе Центра медицины катастроф как самой мобильной структуры. Все узкие специалисты будут со стажем, мы обеспечим их жильем и зарплатой, – сообщил руководитель региона.

Лина ПЕРОВА

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