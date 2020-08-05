В Ухте будут реабилитировать пострадавших от COVID-19

Первым в России медицинским учреждением, которое комплексно занимается реабилитацией людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стала Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника. Поликлиника начала проводить реабилитацию по инициативе руководителя региона Владимира Уйба.

– Реабилитация необходима всем переболевшим коронавирусной инфекцией, особенно тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Коронавирус поражает не только легкие, но и другие системы и органы человека, – пояснил Владимир Уйба. – По нашим расчетам, за два месяца реабилитации люди смогут восстановить свое здоровье. Высокий лечебный эффект обеспечивается за счет применения минеральных вод и сапропелевых грязей, полученных из природных источников Ухтинского района.

Идея использовать для реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией природные возможности республики возникла неслучайно.

– Природа Коми предоставляет комплекс возможностей для восстановления здоровья, здесь не только уникальные бальнеологические ресурсы, а также чистый воздух и экологически безопасные продукты, – отметил Владимир Уйба. – Было бы неправильно не использовать такие возможности в медицинских целях. Важно и то, что для реабилитации людей, пострадавших от коронавирусной инфекции, в Республике есть и необходимая инфраструктура, и подготовленные специалисты.

В качестве базы для проведения реабилитации переболевшим коронавирусом выбрана Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника. Как сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми, эта поликлиника может работать в две смены с нагрузкой 1100 посещений в сутки, а также в режиме дневного стационара. Пациенты, перенесшие COVID-19, за два месяца реабилитации смогут бесплатно получить весь комплекс процедур, необходимых для восстановления здоровья.

В октябре в России планируется начать бесплатную вакцинацию от COVID-19. Как сообщает ТАСС, комитет Совета Федерации по социальной политике в начале осенней сессии предложит Минздраву России включить вакцинацию от коронавируса в программу обязательного медицинского страхования и национальный календарь профилактических прививок. Считается, что именно вакцинация способна предотвратить возможную вторую волну коронавируса в стране. Первыми будут вакцинироваться врачи и учителя.

Ирина СМИРНОВА

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По состоянию на 5 августа в коми лабораторно подтверждены 5530 случаев заболевания COVID-19, за сутки добавились 47 новых пациентов. Выздоровели 4336 человек, в активной фазе заболевание у 1133 пациентов. С начала пандемии от коронавирусной инфекции в регионе скончался 61 человек.