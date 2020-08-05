Молодые профессионалы готовятся к финалу национального чемпионата

С 1 по 20 августа студенты ссузов Коми примут участие в отборочных соревнованиях для участия в финале VIII Национального чемпионата 2020 года «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Целью чемпионата является выявление лучших представителей профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов.

Как отметили в Минобразе Республики Коми, впервые в мировой истории чемпионатов WorldSkills отборочные соревнования проводятся в дистанционно-очном формате. Соревнования пройдут по семи компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Веб-дизайн и разработка», «Медицинский и социальный уход», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Республику на чемпионате представят восемь лучших молодых профессионалов.

Участники чемпионата – победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это учащиеся ссузов и молодые рабочие, уже добившиеся высоких результатов в профессии. Возраст участников от 16 до 22 лет. Каждый из них во время проведения отборочных соревнований будет находиться на своей площадке и выполнять задания в онлайн-режиме.

В компетенции «Парикмахерское искусство» республику будет представлять выпускник 2020 года Сыктывкарского политехнического техникума (СПТ) Василий Нестеров. Всего по этой компетенции заявлено 55 участников из разных регионов России. Выполнение заданий и оценивание работы по модулям «Химическая завивка, стрижка и укладка» и «Мужское окрашивание, стрижка и укладка» будет осуществляться сертифицированными экспертами под наблюдением менеджера компетенции «Парикмахерское искусство» в режиме онлайн. В настоящее время Василий под руководством наставника – преподавателя СПТ Татьяны Блюм – проходит интенсивный курс тренировок.

По компетенции «Веб-дизайн и разработка» в отборочном туре участвует Наталья Мазуркевич, студентка Воркутинского политехнического техникума. В течение пяти часов ей необходимо будет выполнить конкурсное задание, состоящее из нескольких модулей, и все это под наблюдением камер. Конкурсант при этом должен находиться на площадке один. После того как участник выполнит первый модуль, он обязан выслать готовые задания экспертам и приступить к выполнению следующего модуля. Эксперты будут оценивать работы в дистанционном формате. Сейчас Наталья активно готовится к отборочным соревнованиям.

По компетенции «Медицинский и социальный уход» состязаться будут молодые профессионалы из 47 регионов страны. В финал национального чемпионата выйдут 20 человек. От Коми принимает участие студентка Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова (СМК) Марина Тимофеева, обучающаяся по специальности «Сестринское дело». Конкурсное задание основано на имитации потребностей пациента в одной из зон сфер медицинского и социального ухода, осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации.

В программе отборочных соревнований по компетенции «Туризм» предусмотрен один конкурсный день по модулю «Формирование, обоснование и продвижение нового туристского продукта». Выпускницы Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова (СГПК) Полина Ремизова и Анна Чекирда будут соревноваться с представителями 34 субъектов страны. Им предстоит выполнить конкурсные задания за три часа. Местом действий станет одна из мастерских СГПК.

На базе Региональной площадки сетевого взаимодействия Коми республиканского агропромышленного техникума имени Николая Оплеснина (КРАПТ) в дистанционно-очном формате состоятся отборочные соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Участником от Коми является выпускник КРАПТ 2020 года Николай Варчак.

По компетенции «Поварское дело» республику представит Ольга Мишура, студентка второго курса Печорского промышленно-экономического техникума (ППЭТ). Тренировки проводились под руководством компатриота и технического администратора Елены Юрьевой. В дистанционных отборочных соревнованиях по этой компетенции заявлено 67 регионов – основная группа, 20 регионов – юниоры.

На базе Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума пройдет отборочный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Электромонтаж». Свое профессиональное мастерство продемонстрирует Владислав Партыка, выпускник 2019-2020 учебного года Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума. Конкурсные задания включают в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Лина ПЕРОВА

Фото flagshipuniversity.ntf.ru