Авария на станции Иоссер

Вечером 1 августа на железнодорожном перегоне Крепежная – Иоссер Северной железной дороги произошел сход с рельсов одиннадцати грузовых полувагонов с углем, находившихся в составе грузового поезда. Пострадавших нет, в результате происшествия частично разрушены и повреждены железнодорожные пути. Ведутся восстановительные работы.

По информации ОАО «РЖД», был создан оперативный штаб по координации действий для ликвидации последствий происшествия. К месту ЧП были направлены восстановительные поезда со станций Микунь, Сосногорск, Сольвычегодск. К полуночи 2 августа восстановлено движение поездов по одному пути на участке Сосногорск – Микунь. Со станции Микунь отправились к местам назначения пассажирские поезда №42 «Москва – Воркута» (задержка три часа 10 минут), №306 «Сыктывкар – Усинск» (задержка два часа 17 минут).

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода вагонов с рельсов возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Людмила ВЛАСОВА

Фото следственного управления на транспорте СК России